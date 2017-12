Štát stále nezískal milióny z Telekomu

O vyplatení takmer 63 miliónov eur majú akcionári Telekomu rokovať na štvrtom valnom zhromaždení, v stredu sa totiž opäť nedohodli.

9. nov 2011 o 20:22 Adam Valček

BRATISLAVA. Nemecký akcionár spoločnosti Telekom naďalej blokuje vyplatenie dividend Slovensku. Štát po rokovaniach síce získal v júli zhruba 64 miliónov eur, no ide len o dividendy za minulý rok.

Ďalších asi 62,7 milióna eur mal získať z nerozdeleného zisku z predchádzajúci rokov, Deutsche Telekom však ani na dnešnom mimoriadnom valnom zhromaždení nepodporil ich vyplatenie.

Akcionári sa stretnú opäť

Rozhodnutie Deutsche Telekomu je prekvapujúce, pretože kabinet Ivety Radičovej (SDKÚ) už nebude mať čas privatizovať podiel v Telekome. Akcie sa mali predať cez burzu.

Ministerstvo hospodárstva a Fond národného majetku (FNM) sa zhodli, že budú iniciovať ďalšie rokovania a valné zhromaždenie. To by bolo už štvrté, ktoré by sa zaoberalo vyplatením dividend.

Slovensko má v Telekome menšinový podiel, ministerstvo drží 34-percentý balík akcií, FNM zvyšných 15 percent.

Štát zaujíma každý krok manažmentu

Rozhodnutie Deutsche Telekomu má aj svoje dôsledky, od júlového valného zhromaždenia štát využíva svoje akcionárske práva naplno. Cez svojich nominantov podrobne sleduje všetky kroky manažmentu.

Ministerstvo hospodárstva upozorňuje, že k spoluvlastníkom v zahraničných firmách sa takto Deutsche Telekom nespráva. „Spomedzi ich partnerov sme jediní, komu nevyplatili všetky dividendy,“ povedal šéf komunikácie ministerstva Róbert Merva.

Poukazuje aj na to, že privatizácie Slovenských telekomunikácií „bola spackaná“, čo dnes len posilňuje pozíciu nemeckých akcionárov. Blokovanie vyplácania dividend totiž osobitne upravujú aj privatizačné zmluvy Slovenských telekomunikácií.

„Z pozície menšinového akcionára jednoducho nedokážeme presadiť akcionárske práva v Telekome,“ povedal Merva.

Licencie sa nespomínali

Ministerstvo zároveň podľa Mervu presadzuje možnosť, aby sa v Telekome zaviedla dividendová politika. „Aby sa do budúcnosti určil systém, ako sa bude s dividendami narábať.“

Predmetom rokovaní štátu s Deutsche Telekom podľa informácií SME nebol poplatok za predĺženie GSM licencií, ktorý Telekomu vyrubil Telekomunikačný úrad.

Aj keď sa Telekom s teleúradom o výšku poplatku sporí, takmer 48 miliónov eur už zaplatil.