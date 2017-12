Mobilná spotreba dát stúpne do piatich rokov takmer 10-násobne

Objem prenesených dát mobilných zariadení by mal v rozmedzí rokov 2011 až 2016 globálne vzrásť viac ako 10-násobne, keď najväčším motorom rastu bude video.

10. nov 2011 o 8:55 SITA

BRATISLAVA 9. novembra (SITA) -

Vo štvrtom kvartáli 2009 pritom dátová prevádzka v mobilných sieťach predstihla hlasovú a v prvom štvrťroku tohto roku bola po prvýkrát dvojnásobné vyššia. Ako ďalej vyplýva z analýzy spoločnosti Ericsson, počet používateľov vysokorýchlostného mobilného internetu by mal stúpnuť z tohtoročných očakávaných 900 mil. na takmer 5 mld. v roku 2016. Doteraz pritom ich počet medziročne rastie o takmer 60 %.

Globálna penetrácia mobilných zariadení je aktuálne podľa Ericssonu na úrovni 82 % a celkový počet užívateľov predstavuje 5,8 mld. Rast je markantný predovšetkým v Číne a Indii, kde len v treťom kvartáli pribudlo 50 mil. nových používateľov. V strednej a východnej Európe sa mobilná penetrácia vyšplhala na 123 %, keď vyššia je už len v západnej Európe. Počet používateľov stúpol v treťom kvartáli o 9 mil. na 595 mil.

V najbližších piatich rokoch budú podľa Ericssonu dominovať predovšetkým smartfóny, ktorých používatelia by mali len v tomto roku strojnásobiť objem prenesených dát. "Mobilný vysokorýchlostný internet, nové smartfóny a zvyšujúci sa počet aplikácií budú naďalej motorom pre zvyšovanie objemu dátovej prevádzky," uvádza sa v analýze Ericsson. Spoločnosť očakáva, že do roku 2016 stúpne objem internetovej prevádzky prostredníctvom inteligentných telefónov 12-násobne a vyrovná sa tak objemu dát pri mobilných počítačoch. Do roku 2016 bude 30 % populácie žiť v mestách na ploche menšej ako 1 % celkového zemského povrchu, dokopy však vygenerujú 60 % globálnej dátovej prevádzky.