HP údajne zvažuje predaj softvérovej platformy webOS

Americká technologická spoločnosť Hewlett-Packard (HP), ktorá je podľa tržieb najväčšou technologickou spoločnosťou na svete, zvažuje predaj svojej softvérovej platformy webOS.

8. nov 2011 o 15:21 SITA

BRATISLAVA.

Podľa zdrojov agentúry Reuters oboznámených so situáciou by mohla spoločnosť HP z predaja spomínanej divízie získať prostriedky v objeme niekoľko sto miliónov amerických dolárov. Ako však dodali, pravdepodobne to bude menej ako 1,2 mld. USD, ktoré HP zaplatila spoločnosti Palm za kúpu webOS v roku 2010.

Záujem o kúpu webOS už podľa zdrojov prejavilo viacero technologických firiem, pre ktorých je táto platforma lákavá predovšetkým svojimi patentmi. Jednou z firiem, ktorá akvizíciu zvažuje, je podľa zdrojov aj americká softvérová spoločnosť Oracle.

O predaji webOS sa pritom hovorí už dlhšie, keďže spoločnosť HP v auguste tohto roku rozhodla o zastavení výroby smartfónov a tabletov postavených práve na tejto platforme. HP si za poradcu v otázke predaja svojej divízie vybrala spoločnosť Bank of America Merrill Lynch. Obidve firmy odmietli zverejnené informácie komentovať.