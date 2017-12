Rusko neletí k Marsu, sonda zlyhala

Ruská medziplanetárna misia zlyhala. Inžinieri veria, že sondu sa podarí oživiť.

9. nov 2011 o 4:54 Tomáš Prokopčák

MOSKVA, BRATISLAVA. Mal to byť veľký deň pre ruský kozmický program. Po viac než dvoch desaťročiach sa krajina chcela vrátiť do elitného klubu štátov, ktoré dokážu posielať svoje vesmírne sondy na prieskum vzdialených objektov naše slnečnej sústavy.

Rusi to mali navyše dokázať neporovnateľne lacnejšie než predražený program amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír. Plány však nevyšli.

Misia Phobos-Grunt najskôr v poriadku odštartovala. Nosná raketa Zenit-2 opustila kazašský Bajkonur a krátko po štvrť na desať v utorok večer nášho času vyniesla rusko-čínsku misu na obežnú dráhu Zeme.

Lenže potom sa všetko pokazilo. Sonda sa síce od nosnej rakety oddelila, no potom s ňou technici z riadiaceho strediska stratili kontakt. Tušili, že majú vážny problém a vesmírna loď k Marsu neletí.

Zlyhali motory

„Bola to pre nás ťažká noc,“ hovorí pre agentúru RIA Novosti Vladimir Popovkin, šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos. „Po oddelení sme nemohli nájsť vesmírnu loď. Potom sme zistili jej koordináty a tiež to, že jej motory zlyhali pri štarte,“ komentoval nepodarený pokus včera ráno.

Ruská sonda bola navrhnutá tak, aby sa po oddelení od nosnej rakety zapálili jej vlastné rakety, ktoré mali misiu nasmerovať priamo k Marsu a jeho mesiacu Phobos. Tam by sa ruská sonda pokúsila pristáť, odobrať vzorky a vrátiť sa s nimi späť na Zem.

Ešte predtým by sa však od sondy oddelil čínsky orbiter Jing-chuo 1, ktorý mal rok krúžiť okolo Marsu. Tieto misie vrátane amerického experimentu, ktorý mal zistiť, či organizmy dokážu prežiť podobný let vesmírom, sú teraz pravdepodobne stratené. Inžinieri však dúfajú, že sa im ruskú sondu ešte podarí zachrániť.

Majú na to dva týždne, potom sa misii Phobos-Grunt minie palivo. Pôvodný odhad rátal iba s tromi dňami, Popovkin preto hovorí o miernom optimizme.

„Hovoria, že nádej na reštart tu je,“ zdôrazňuje pre agentúru Reuters aj Alexander Zacharov, šéfvedec misie. „Zrejme ide o chybu v naprogramovaní, no času máme málo.“

Nešťastný Mars

Rusi majú pri misiách k červenej planéte smolu. V roku 1998 prišli o dve sondy z programu Phobos, podobný problém ako Phobos-Grunt mala v roku 1996 aj sonda Mars 96.

Tiež sa jej nepodarilo opustiť obežnú dráhu Zeme a nakoniec sa zrútila a zhorela v atmosfére. Taký osud bude čakať (zhruba po mesiaci) aj aktuálnu misiu, ak sa motory vedcom nepodarí oživiť.

„Je veľmi smutné, že to celé takto dopadlo,“ dodáva Zacharov. „Lenže to je dôsledok nášho nedostatku ľudí po takom dlhom čase. Na projekte pracovalo veľa mladých ľudí, no chýba skúsenosť.“