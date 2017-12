Orcs Must Die - zelená je zlá

O Orcs Must Die netreba básniť dlho, princípy poznáte, na obrázkoch vidíte ako to vyzerá, tak len vedzte, že sa toto dielko podarilo a prinúti vás skúšať to zas a znovu.

8. nov 2011 o 12:00 Ján Kordoš

Predstaviť si zelených orkov z Orcs Must Die! od Robot Entertainment (bývalé Ensemble Studios, tvorcovia série Age of Empires) v spoločnosti očakávaných hier tejto jesene ako Battlefield 3, Modern Warfare 3, Arkham City, Uncharted 3, Rage, Skyrim alebo nového Assassin’s Creed - no jednoducho bok po boku hitov, ktoré zaručene pritiahnu masy, sa javí ako šialené. Ale len na prvý pohľad. Ak sa do tejto jednoduchej kombinácie akčnej hry a stratégie v tower defense štýle zažeriete, pokojne na spektakulárne výbuchy a nejakých drakov zabudnete.

Princíp hrania je tak jednoduchý, ako tower defense tituly v podstate sú. Na jednej strane mapy máte špeciálny portál, ktorý nesmú orkovia napadnúť. Ak sa tak stane - vstúpi do neho napríklad 20 orkov - automaticky prehrávate. Viete teda, čomu musíte zabrániť, otázkou ostáva už len ako. V spomínaných tower defense hrách ste, ako už samotný názov napovedá, stavali veže s rôznymi vlastnosťami. Orcs Must Die vsádza na fantasy charakter ako prostredia, tak i jednotlivých postavičiek a navyše ho v miernej podobe i paroduje. Škoda len, že humoru sa akoby vývojári zľakli a ponúknutá príležitosť na paródiu hrubšieho zrna zahodili. Nič to ale nemení na zábave, ktorú hra ponúka.

Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Žiadne veže sa nekonajú, vašou úlohou je dávať na podlahu či steny rôzne pasce, ktoré orkov buď zneškodnia alebo aspoň spomalia, pričom po pár prejdených mapách dostanete i možnosť “postaviť si” vojakov s lukom či mečom. Aby to nebolo málo, po mape pobehujete i vy sami. Ako tradične svalnatý hrdina v lesklom brnení a mlátite či strieľate do všetkého hlava-nehlava. Stačí si predstaviť napríklad Plants vs. Zombies - len to všetko vidíte z pohľadu tretej osoby a máte možnosť zasiahnuť do samotnej akcie. Výsledok? Famózne jednoduchá, o to však príťažlivejšia zábava, ku ktorej sa budete pravidelne vracať. Battlefield-nebattlefield.

Nemusíte sa obávať príliš veľkej miery stratégie - tá je zredukovaná na minimum a musíte len vedieť využívať klady pascí, ktoré chcete použiť, pričom ich počet pre konkrétnu misiu je samozrejme obmedzený, nemôžete si z inventára vybrať všetky. Každá pasca niečo stojí, hernú menu získavate za zabitých orkov a taktiež napríklad zlikvidovanú vlnu nepriateľov. Každá úroveň je postavená ako labyrint chodieb, prípadne širších uličiek, do ktorých sa vrhajú v niekoľkých vlnách orkovia. Ak vlnu zlikvidujete, dostanete niekoľko sekúnd na oddych, nákup nových pascí a podobne. Všetko sa deje neuveriteľne rýchlo a samotná je akcia je arkádová až tak, že sa pri zúrivom klikaní budete obávať o ľavé tlačidlo myšky.

Hrateľnosť tejto hračky tkvie v balanse medzi jednotlivými pascami, ich vlastnosťami a rôznymi druhmi orkov, ktorí sa na vás postupne valia. Mapy sú jednoduché, nedostanete žiadne zložité a prepletené tunely, no každá z nich vyžaduje odlišný prístup. Najjednoduchšia obtiažnosť slúži skôr na zoznámenie sa s prostredím, čo približne môžete od orkov očakávať, aké cestičky používajú a čo by na nich mohlo platiť. Na strednej sú mapy z druhej polovice kampane (hra ich obsahuje 24) už pomaly výzvou a každé zaváhanie je tvrdo potrestané, takže sa musíte riadne obracať a premyslieť si, do čoho investujete pri zastavovaní orkov. Výzva v neustálom skúšaní toho a tamtoho v Orcs Must Die! rozhodne funguje. Ak totiž úspešne odoláte všetkým nepriateľským vlnám, dostanete ako odmenu nielen body do online rebríčkov, ale aj špeciálne lebky, ktorými si vylepšujete jednotlivé pasce. Sú účinnejšie, rýchlejšie sa nabíjajú, kúpite ich lacnejšie a podobne. Na najľahšej obtiažnosti dostanete maximálne dve lebky (najlacnejšie vylepšenie dostanete za osem), na strednej už päť, pričom záleží na čase, za ktorý mapu zvládnete dohrať, ale aj od toho, koľko orkov stihlo navštíviť váš portál.

Technické spracovanie je skôr jednoduché - po grafickej stránke neprotestujeme, mierne komixový vzhľad a nižšia náročnosť zabezpečuje spustenie i na slabšom PC. Zvukovo ide o priemer, kde jednotlivé hudobné motívy hrajú stále dokola, no neprejedia sa vám a nebolí vás z nich hlava a tých zopár zvukov v pozadí prestanete postupne vnímať. Ale o nič z toho v podstate nejde. Ovládanie je príjemne jednoduché, hrdinu ovládate klasickým kombom WASD, plus si môžete poskočiť, šprintovať, ale v prvom rade sa uklikíte k smrti. Streľba z kuše (aj tú je možné vylepšovať) totiž vyzerá nasledovne: čo klik, to výstrel. A keď ste šikovní, môžete si z nej spraviť doslova rotačný guľomet. Služobne starší hráči dobre poznajú klikacie orgie a kŕče v ukazováku z toho vyplývajúce. Možno to mohlo byť poriešené rozumnejšie, no na druhú stranu platí pravidlo “kto chce rýchlejšiu kadenciu, musí si ju zaslúžiť”. Aby to nebolo len o zúrivom klikaní, headshot je istá smrť pre orka a po každom výstrele sa vám rozptyl zbrane zvýši, takže len bezhlavá streľba nie je vždy najlepším riešením.

Úžasné na Orcs Must Die! je to, že má jednoduché pravidlá a hrateľnosť tým pádom netrpí, okamžite sa do hrania ponoríte a po pol hodinke už môžete robiť čokoľvek iné, pretože ste si neuveriteľne rýchlo oddýchli. Solitaire asi zelení orkovia v kanceláriách nevystriedajú (tam sú buď kvetiny a zombíci alebo namosúrené vtáky), no technicky zdatnejší a na hry náročnejší jedinci majú o zábavu postarané. Viete, že vysúvacie hroty z podlahy orkov zabíju, bahno spomalí, vystreľovacie šípy prišpendlia o stenu, levitovacie plošinky vynesú do vzduchu, ľadové kúzlo zamrazí (znehybní) a takto by sme mohli pokračovať. Sú to všetko tak krásne prosté pravidlá, že sa radujete i zo skúšania noviniek. Ak niečo skutočne pokazíte, prejaví sa to na hre okamžite, podobne brilantná stratégia zaručí pohodlný priebeh. Len si to musíte zároveň odklikať. Nie, že by panáčikovia, ktorých si sami postavíte, boli hlúpi, no hrdina je ako už býva zvykom hrdinom preto, že je jednoducho silnejší, rýchlejší, presnejší.

O Orcs Must Die! netreba básniť dlho, princípy poznáte, na obrázkoch vidíte ako to vyzerá, tak len vedzte, že sa toto dielko podarilo a prinúti vás skúšať to zas a znovu. Online rebríčky (jednotlivé mapy i celkové killy) sú taktiež nútia buchnúť po stole a skúsiť to inak alebo len tak si na pár desiatok minút zahrať, aby ste poskočili o čosi vyššie. Orcs Must Die! je zrejme zatiaľ najlepším spojením casual a klasických hier.