Tradičný greenwichský čas môže skončiť

Atómové hodiny sú presnejšie. Ohroziť by preto mohli britskú tradíciu.

9. nov 2011 o 16:50 SITA

LONDÝN, BRATISLAVA. Desaťročia platné meradlo svetového času podľa hvezdárne v londýnskom Greenwichi môže mať problémy. Odborníci z celého sveta totiž debatujú o možnosti nahradiť takzvaný Greenwich Mean Time (GMT) a britskú hvezdáreň za atómové hodiny.

Tie by svetový čas meraný podľa poludníka prechádzajúceho Greenwichom poslali do zabudnutia. Definitívne by sa o osude GMT malo rozhodnúť v januári vo švajčiarskej Ženeve. Hlavným tromfom vedcov presadzujúcich zavedenie atómového času je jeho väčšia presnosť.

GMT sa všeobecne uznávaným meradlom svetového času stal v roku 1884. Jeho určovanie je založené na rotácii Zeme okolo svojej osi a je meraný podľa greenwichského poludníka.

Podľa Britov stoja za snahou o jeho zrušenie a nahradenie atómovými hodinami Francúzi. Vedci však argumentujú rozdielnosťou medzi rýchlosťou rotácie Zeme a rýchlosťou atómov, čo spôsobuje problémy elektronickým zariadeniam.

Meranie času prostredníctvom atómových hodín v 70 laboratóriách po celom svete sa pritom uplatňuje od roku 1972 v podobe Coordinated Universal Time (UTC).