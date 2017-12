Operátori chcú nižšie poplatky za neskorý prenos čísla

Mobilným operátorom sa nepáči navrhovaná výška odškodného, ktoré by po novom museli poskytnúť zákazníkom za meškanie pri prenose čísla.

4. nov 2011 o 12:19 SITA

BRATISLAVA 4. novembra (SITA) -

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v novom opatrení, ktoré skracuje prenos čísla k inému operátorovi na jeden deň, totiž navrhol, aby mobilní operátori v prípade oneskoreného prenosu čísla museli zaplatiť zákazníkovi za každý kalendárny deň omeškania päťnásobok poplatku, ktorý si za prenos účtujú, najmenej však 20 eur.

Podľa pôvodného návrhu TÚ SR vychádzajúceho z aktuálnych poplatkov, ktoré si operátori pýtajú za prenos čísla, by musel Orange Slovensko za každý deň omeškania zaplatiť 33 eur, Slovak Telekom takmer 40 eur a Telefónica Slovakia 20 eur. Fórum pre komunikačné technológie, ktoré združuje všetky významné telekomunikačné spoločnosti vrátane Slovak Telekom, Orange Slovensko a Telefónica Slovakia, však v pripomienkach k návrhu TÚ SR navrhuje, aby to u všetkých troch operátorov bola jednotná suma jedno euro za každý kalendárny deň omeškania a maximálny strop by mohol byť 50 eur. Dôvodom je podľa fóra snaha zabrániť zneužívaniu služby prenosu čísla resp. neoprávnenému vyplácaniu kompenzácie.

Fórum odporučilo taktiež znížiť výšku poplatku, ktorú by museli mobilní operátori uhradiť, ak by preniesli číslo omylom k inej spoločnosti, ako zákazník žiadal. Namiesto úradom navrhovanej kompenzácie vo výške 10-násobku poplatku, ktorý si spoločnosti za prenos čísla účtujú, za každý kalendárny deň s minimálnou hranicou 40 eur odporúča Fórum pre komunikačné technológie znížiť kompenzáciu na dvojnásobok poplatku. Minimálna výška poplatku by podľa fóra mala byť 10 eur a maximálna hranica 500 eur. Orange by tak namiesto 67 eur hradil približne 13 eur, Slovak Telekom namiesto 80 eur iba 16 eur a Telefónica Slovakia namiesto 40 eur len minimálnu výšku 10 eur.

Telekomunikačnú úrad SR v súčasnosti vyhodnocuje pripomienky k svojmu návrhu opatrenia o prenose čísla a až po ich spracovaní bude známa konečná výška kompenzácie.