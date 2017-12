Vedci sa priblížili k lieku proti starnutiu

Nový objav na myšiach ukázal, ako možno bojovať s chorobami spájanými so starnutím. Nevhodné bunky možno odstrániť z tela.

3. nov 2011 o 13:37 Tomáš Prokopčák

WASHINGTON, BRATISLAVA. Je to jeden z najobľúbenejších snov ľudstva. Hovoria o ňom knihy aj filmy, a zrejme o ňom uvažovali aj naši predkovia v jaskyniach.

O hľadaní elixíru večného života rozpráva množstvo príbehov, rozprávok aj mýtov. V skutočnosti však ani len netušíme, ako niečo podobné vytvoriť. Vedci však možno prišli na spôsob, ktorý by raz k čomusi podobnému mohol viesť.

Zistili, ako sa dajú prejavy starnutia zastaviť či aspoň spomaliť u pokusných myší.

Preč s bunkami

Jedným z prejavov starnutia je aj fakt, že takzvané prestarnuté bunky - ktorých je však relatívne málo - sa prestávajú deliť. V tele to má výhody aj nevýhody.

Podobný mechanizmus totiž bráni napríklad v extrémnom rakovinovom bujnení, zároveň však môže škodiť pri prirodzenej obnove poškodených alebo starých tkanív.

Dôsledkom rastúceho výskytu takýchto buniek však môžu byť napríklad svalová slabosť, artritída či problémy so srdcom. Nebolo jasné, či tieto bunky spôsobujú problémy iba tým, že pre telo predstavujú „zbytočnú" záťaž, alebo aktívne škodia svojmu okoliu.

To sa práve rozhodli preskúmať vedci z americkej kliniky Mayo. Tím Jana van Deursena a Darrena J. Bakera geneticky upravil pokusné myši, ktoré starli rýchlejšie. Tiež do ich genómu vložil gén, čo umožňoval zabíjať tie bunky, ktoré obsahovali proteín nazývaný p16 (p16-Ink4a).

Ten sa podieľa na tlmení tumorov a objavuje sa práve u prestarnutých buniek. Nevhodná mutácia p16 potom napríklad zvyšuje riziko rakoviny.

Na tento gén v bunkách potom vedci zacielili terapiu a pomocou relatívne bežného lieku na cukrovku dokázali bunky zabíjať.

Výsledky následne prekvapili: u rýchlo starnúcich myší sa problémy so svalmi či ďalšie prejavy starnutia prejavovali oveľa neskôr.

Fundamentálny pokrok

Podľa magazínu The Scientist to znamená nielen to, že prestarnuté bunky aktívne spôsobujú telu škody a vylučujú hormóny, ktoré spôsobujú zápaly - pričom časom si už imunitný systém starnúceho tela nedokáže s takýmito bunkami poradiť.

„Ak to preložíte do potrieb človeka," hovorí podľa magazínu van Deursen: „ak budete pravidelne a už od mladého veku od takýchto prestarnutých buniek telo čistiť, bude to mať zásadný vplyv na zdravotný stav."

Samotné zistenie ešte neznamená, že vedci dokážu zastaviť starnutie. Navyše musia testy zopakovať na normálnych pokusných myšiach bez mutácií. Navyše, experiment nezvýšil celkovú dĺžku života hlodavcov.

Podľa odborníkov štúdia, ktorá publikoval magazín Nature, naznačuje cestu. „Ak sa to potvrdí, bude to fundamentálny pokrok," hovorí pre denník New York Times aj expert na starnutie Norman E. Sharpless.