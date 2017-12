Veľký asteroid tesne minie Zem

Budúci týždeň minie Zem veľký asteroid. Na kozmické pomery to bude blízky prelet.

1. nov 2011 o 15:56 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Vesmír nie je príliš bezpečné miesto. Ak vás nezabije kozmické žiarenie, nezmrznete alebo sa neuvaríte, ešte stále vás môže zničiť náraz nejakého kozmického kameňa. Napríklad takého, aký sa v utorok priblíži k našej planéte.

Okolo Zeme preletí asi štyristometrový asteroid 2005 YU55, ktorý patrí medzi blízke a prípadne nebezpečné objekty. Jeho dráhu však dobre poznáme a vieme, že do našej planéty nenarazí.

Potenciálny problém

Asteroid 2005 YU55 na prvý pohľad pripomína tmavú guľu. Štyristometrovú nebezpečnú guľu, ktorá sa však rúti slnečnou sústavou, lenivo sa prevaľuje a raz za osemnásť hodín sa otočí okolo svojej osi.

Pri svojom vesmírnom putovaní sa teraz toto cudzie kozmické teleso priblíži k Zemi. Stane sa tak 8. novembra, keď preletí vo vzdialenosti zhruba 325-tisíc kilometrov, čo je bližšie ako vzdialenosť z povrchu planéty na Mesiac.

To je na kozmické pomery podobná situá-cia, akoby sa asteroid prišiel poprechádzať po pozemskej záhrade.

Za posledných tridsaťpäť rokov sa pritom k našej planéte nič rovnako veľké a podobne blízko nepriblížilo. V roku 1976 však vedci nevedeli, že takýto asteroid vôbec okolo Zeme letí.

„Prvý raz teraz vieme vopred o čomsi takto veľkom,“ hovorí pre Space.com astronóm Lindley Johnson, ktorý v NASA vedie program na skúmanie blízkozemských objektov. „Objekt 2005 YU55 sme objavili v decembri v roku 2005 a mali sme naň takmer šesť rokov.“

Už vtedy vedci asteroid zaradili medzi takzvané potenciálne nebezpečné. Je dostatočne veľký, aby pri dopade zničil centrum väčšieho mesta.

Novembrové priblíženie pritom nebude rekordom. Keď však okolo našej planéty vo februári preletel iný kameň, išlo o podstatne menšie teleso. Asteroid sa vtedy priblížil zhruba na päťtisíc kilometrov a Zem jeho dráhu skrivila o šesťdesiat stupňov.

No aj keby 2011 CQ1 vtedy vstúpil do atmosféry, pravdepodobne by celý zhorel alebo by na povrch dopadli len drobné úlomky.

Aktuálny prelet podstatne väčšieho asteroidu je dôležitý pre vedcov. K podobným telesám sa zväčša dokážu priblížiť len vďaka vesmírnym sondám. Keď teraz veľký objekt priletí k nám, môžeme ho pozorovať pozemskými teleskopmi.

Dáta pre misie

„Dúfame že tento výnimočný prelet nám odkryje oveľa viac informácií, než o tomto štyristometrovom okrúhlom tmavom a tajomnom svete máme ,“ dodáva aj Don Yeomans z NASA. Vedci chcú preskúmať jeho povrch, zloženie aj rotáciu.

To pomôže nielen pri predpovedaní prípadných následkov po dopade takéto telesa, ale aj pri plánovaní budúcej misie s ľudskou posádkou. Američania totiž hovoria, že do roku 2025 by chceli na nejakom asteroide pristáť.