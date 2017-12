Hlavný dizajnér pôvodného Falloutu posilňuje tvorcov posledného dielu

13. okt 2011 o 19:50 Ján Kordoš

Vzniklo však hneď niekoľko vývojárskych tímov, medzi nimi nájdeme napríklad Obsidian Entertainment, ktorému sa darí na hernej scéne dodnes a dokonca priniesol vcelku podarený Fallout: New Vegas. A práve týchto vývojárov sa rozhodol posilniť Tim Cain, hlavný dizajnér pôvodného Falloutu, ktorý sa posledné štyri roky zašíval v Carbine Studios, kde pracoval na MMORPG Wildstar.

V Obsidian Entertainment bude Cain zastávať funkciu seniorského programátora. Na žiadnom Falloute však pracovať zrejme nebude, pretože jediným známym projektom, na ktorom sa momentálne v Obsidiane maká, je herná adaptácia knižnej fantasy série The Wheel of Time od Roberta Jordana. Možno však momentálny vlastník práv na značku Fallout, spoločnosť Bethesda, dá Obsidianu možnosť vytvoriť ďalší diel po kritikou kladne prijatom New Vegas. Nechajme sa prekvapiť, Fallout 4 by v najbližšej budúcnosti predstavený byť mohol, hlavne ak 11. novembra vychádza najväčšie želiezko v ohni tohtoročného line-up-u Bethesdy, The Elder Scrolls V: Skyrim.

Zdroj: Gamespot