Proun - a predsa sa točí

Máme radi hry, ktoré sú jednoduché, zábavné a prečo by sme si mali klamať, dávať za každý kúsok desiatky Euro nie pre bežného užívateľa tohto štátu zrovna najlacnejší koníček. Proun je takmer zadarmo.

11. okt 2011 o 13:20 Ján Kordoš

Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Základné herné princípy sú jednoduché: Proun je v podstate pretekárska hra, avšak ovládate v nej akúsi guľočku, pričom jej pohyb je obmedzený na kĺzanie sa po povrchu vedenia. Predstavte si lano a objekt, ktorý sa pohybuje jedným smerom len po jeho obvode. V ceste vám stoja rôzne prekážky, ktoré vás takmer zastavania. Keďže ide o preteky, vyhráva ten, kto bude v cieli čo najskôr, takže sa týmto problematickým miestam snažíte vyhýbať. Nekupujete si lepšie "závodné guličky" a ani bonusy. Jednoducho otáčate gulôčku, občas aktivujete turbo, a to je v podstate úplne všetko.

Na výber máte na začiatku trojicu tratí, pričom v šampionáte si ďalšie neodomykáte, len zvýšite celkovú rýchlosť, takže je prejazd medzi prekážkami náročnejší na váš postreh a sústredenie. Nasledujú dve bonusové trate a aby to nebolo málo, užívatelia už vytvorili sedem nových tratí a ďalšie budú pribúdať. Proun je graficky zaujímavou hrou, základnými stavebnými prvkami sú jednoducho tvarované objekty bez zbytočných textúr, no o to je dianie na obrazovke atraktívnejšie. Prechádzate voľným priestranstvom i úzkymi tunelmi, takže ak sa začnete otáčať, môže sa vám i hlava zamotať. Čosi podobné by sme si istotne radi vyskúšali na Nintende 3DS. Zvukovo hra príliš nezaujme, reproduktory môžu zostať vypnuté a hru si vychutnáte behom obednej prestávky, keď máte ešte niekoľko minút voľna.

Proun je jednoduchou zábavou, rozhodne nepatrí medzi klasické hry, ale skôr by sme sa priklonili ku kancelárskym hračkám s vysokou mierou návykovosti. Súťaženie o čo najlepší čas a porovnávanie sa s ostatnými v internetových rebríčkoch je len bonusom. Ovládanie je prosté (štyri šípky plus Shift na aktivovanie turba), pochopí ho každý, taktiež ako sa to celé hrá. Spočiatku budete možno frustrovaní, pretože sa nebudete vedieť trafiť, načasovať jednotlivé prechody, avšak ide len o cvik. A Proun vás navyše prinúti sa vrátiť a skúsiť to znovu. A znovu.

HODNOTENIE: 7 / 10

Domovská stránka hry, odkiaľ si hru môžete stiahnuť: KLIKNI SEM

Nové trate: KLIKNI SEM