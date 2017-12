Ozónová diera vznikla aj nad Arktídou

Za nízkou hladinou ozónu v stratosfére môže najmä výnimočne chladná zima. Freóny majú na to stále menší vplyv.

4. okt 2011 o 0:00 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Ozónová diera je problémom Antarktídy, kde ju vedci pozorujú každoročne. Na severnej pologuli sa neukázala. Až doteraz.

O diere päťkrát väčšej ako je rozloha Nemecka informoval časopis Nature. „Chemická deštrukcia ozónu nad Arktídou bola v roku 2011 prvýkrát od začiatku pozorovaní porovnateľná s ozónovou dierou nad Antarktídou,“ napísali vedci z Kalifornie, čo výskum vykonali.

Výnimočná zima

Dôvodom je podľa nich výnimočne studená zima. Teploty síce neprepisovali rekordy, no chlad trval niekoľko mesiacov vkuse.

V chladnejšom prostredí sú aktívnejšie chlórové chemikálie, ktoré rozkladajú ozón v stratosfére, najaktívnejšie.

Spolu s miznúcou ozónovou vrstvou sa stráca aj bariéra pred ultrafialovými lúčmi, ktoré na zem dopadajú z vesmíru. A tie u ľudí spôsobujú napríklad rakovinu kože.

„Úbytok ozónu začal v januári, koncom februára a v marci sa zrýchlil,“ uviedli vedci. Na jar to teda na vlastnej koži pocítili obyvatelia Grónska, časti Ruska a Mongolska, nad ktorými sa v apríli diera objavila asi na dva týždne.

Zvýšené hladiny ultrafialového žiarenia potvrdili aj merania zo severu Ruska. Vedci však hovoria, že zatiaľ nie je dôvod na väčšie obavy.

Môže spôsobiť rakovinu

Diera sa pomerne rýchlo hýbala a nepôsobila tak dlhšie na ľudí na jednom mieste. Horšie by to mohlo dopadnúť, keby zasiahla hustejšie obývané oblasti.

Za vznikom tejto ozónovej diery je zrejme príroda, no istý podiel pri vzniku podobných dier má aj človek. Aj keď sme začiatkom 90. rokov zastavili vypúšťanie freónov, ktoré ničili ozón, tie ešte stále ostali v stratosfére. Postupne sa rozložia, no je to otázka desaťročí.

Diera sa môže vrátiť

Aj keď doteraz vedci ozónovú dieru pozorovali dlhodobo len v Antarktíde, môže sa vrátiť aj na severnú pologuľu.

Vedci upozorňujú na merania teploty v Arktíde za posledné desaťročie – štyri roky patrili medzi najteplejšie, no zároveň štyri medzi najchladnejšie. Ďalšia studená zima tak môže znamenať ďalšiu ozónovú dieru na jar.