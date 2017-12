Futbalisti sú uplakané slečinky. Päť najlepších videí týždňa

Kam patria futbalisti? A vstúpili by ste do kinosály plnej drsných motorkárov? Aj také boli tento týždeň videá, ktoré zabávali sociálne siete.

24. sep 2011 o 11:15 Tomáš Prokopčák

Zem z kozmu

Naša planéta je celkom úchvatné divadlo. Obzvlášť, ak sa na ňu pozeráte z kozmu a nevidíte všetok ten bordel, ktorý sme na zemi okolo seba urobili. Nemusíte ísť pritom nejako extra ďaleko, stačí na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS.

video //www.youtube.com/embed/74mhQyuyELQ

Motopredsudky

Ako veľmi ste odvážni? Úprimne, v situácii, že vás do kinosály posadia s takmer stopäťdesiatimi motorkármi, by sme sa pravdepodobne zachovali totálne zbabelo. Aj to hovorí čosi o nás a našich predsudkoch.

video //www.youtube.com/embed/RS3iB47nQ6E

Clooneywood

Niektorí vraj majú v živote šťastie. Je však otázne, či k jeho dosiahnutiu potrebujete hollywoodsku celebritu a fakt divoký žúr, po ktorom si nič nepamätáte. Či?

video //www.youtube.com/embed/C_8TGTKdrlY

Ako to vlastne je?

O výslednom produkte si môžete myslieť čokoľvek. No jedno musíte uznať, tie ich animované reklamy sú fakt rozkošné – aj keď dobre, zrejme majú rozpočet podstatne väčší ako všetky hrané filmy, ktoré sa na Slovensku natočia.

video //www.youtube.com/embed/FEpFlymH6RQ

Hra pre tvrdých chlapov

Už dávno – ak vôbec niekedy – sme tu nemali našskú, českú či slovenskú reklamu. Ono nie je ani veľmi z čoho vyberať. Ale teraz sme na jednu narazili, futbalové bábovky odpustia.