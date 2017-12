Vesmírni mariňáci z Warhammeru sa ukazujú

Warhammer 40.000: Space Marine bude pre Relic pokusom vykročiť zo strategického žánru, v ktorom patrili medzi jednotky.

2. aug 2011 o 14:10 Ján Kordoš

video //www.sme.sk/vp/21513/

Warhammer 40.000: Space Marine bude pre Relic pokusom vykročiť zo strategického žánru, v ktorom patrili medzi jednotky. Názvy hier a značiek ako Homeworld, Company of Heroes, Impossible Creatures alebo aj spomínaná séria Dawn of War hovoria samé za seba. Hrateľnosťou sa Space Marine bude ponášať napríklad na Gears of War, no okolitý svet bude klasicky warhammerovský vrátane úrovní, zbraní, postáv a samozrejme brutality. Animovaný trailer to len potvrdzuje.

Zdroj: Fileshack