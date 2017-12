Pred pohlavnými chorobami nás ochránia geneticky upravené banány

Washington 11. júla (TASR) - Americkí vedci prišli s novým projektom, ktorý údajne dokáže zabrániť stále rýchlejšiemu šíreniu pohlavných chorôb vo svete.

11. júl 2002 o 16:36 © TASR 2002

Hlavným "esom v rukáve" nového tisícročia sa už čoskoro stanú špeciálne geneticky upravené banány, do ktorých vedci génovou manipuláciou implantujú vakcínu. Tá by mala pred vírusom zvaným papilloma, ktorý je pôvodcom niektorých pohlavne prenosných ochorení, spoľahlivo ochrániť predovšetkým promiskuitných spoluobčanov. U žien je vírus zodpovedný napríklad za vznik rakoviny krčku maternice. Geneticky upravené banány by mali fungovať aj ako prevencia proti kvapavke.

Už pred niekoľkými týždňami vyšľachtil odborník na vírusy a vírusové ochorenia Robert Rose zemiaky, ktoré obsahujú vakcínu proti tejto pohlavne prenosnej chorobe. Ako však tvrdí, banány sú vhodnejším spôsobom, ako ľudí proti vírusu papilloma očkovať. Sú totiž oveľa chutnejšie ako zemiaky. Má ich rád prakticky každý a čo je hlavné, rastú v tropických krajinách, kde je výskyt sexuálnych chorôb najvyšší. Preto treba začať s prevenciou práve tam, tvrdí americký vedec.

Rose verí, že sa mu podarí dostať vakcínu do banánov najneskôr v priebehu dvoch rokov. "Samozrejme sa budem snažiť dokázať to čo najrýchlejšie, pretože len v Amerike zomrie na ochorenia spôsobené niektorým z druhov vírusu papilloma neuveriteľných 20 miliónov ľudí ročne. Pokiaľ sa mi podarí infiltrovať všetko potrebné do tohto ovocia, tak ako som si naplánoval, začnú sa geneticky upravené banány v lekárňach predávať do piatich rokov a možno aj skôr", hovorí Rose.