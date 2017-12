Nesmrteľnosť čaká v mraziacich boxoch

Americká spoločnosť Alcor Life Extension Foundation zmrazí mŕtve telo fenomenálneho baseballového hráča Teda Williamsa. Alcor sa už roky zaoberá kryogenikou - technikou zmrazovania mŕtvych tiel pre ich neskoršie potenciálne znovuoživenie.

10. júl 2002 o 22:30

Za 30– až 50 000 dolárov zmrazia mŕtveho pre neskoršie oživenie. V mraziacich boxoch čaká 580 adeptov na nesmrteľnosť. FOTO - ARCHÍV

Ted Williams, hviezda tímu Boston Red Sox zomrel minulý piatok na Floride vo veku 83 rokov a pozostalí si želajú, aby sa jeho telo zachovalo, až kým veda a technika nepokročí tak, aby bolo možné zachované mŕtve telo opäť oživiť či znovu klonovať zo zachovanej DNA. Ihneď po smrti sa začala, ako zvyčajne, rodinná vojna; jedna z Williamsových dcér obvinila svojho brata z toho, že chce zarobiť na otcových génoch.

Kryonika sa zrodila v roku 1962 uverejnením knihy Roberta C. W. Ettingera Prospekty nesmrteľnosti. Postup tejto techniky je nasledovný. Bezprostredne po smrti adepta na reanimáciu (znovuoživenie) sa jeho telo uloží do ľadového kúpeľa. Pomocou chemikálií a resuscitačného zariadenia sa obnoví proces dýchania a krvný obeh, aby sa zabránilo nenávratnému poškodeniu mozgu, ktoré pri nedostatku kyslíka hrozí. Potom sa teplota tela zníži tesne pod bod mrazu a namiesto krvi sa do tela zavedie špeciálna prezervačná tekutina (podobne ako pri prevoze orgánov určených na transplantáciu). V kryonickom laboratóriu sa potom táto tekutina nahradí nemrznúcou látkou. Tým sa obmedzia negatívne dôsledky zmrazenia na bunky. Po niekoľkých dňoch sa teplota tela postupne zníži až na mínus 196 stupňov Celzia, teda na teplotu tekutého dusíka, do ktorého sa nakoniec celé telo ponorí. Prichádza čas čakania a dnes nikto nevie, kedy a či vôbec príde.

Je tiež možné zmraziť len mozog a počkať na dobu, keď budú genetickí inžinieri schopní „zákazníkovi“ vyrobiť nové telo. Podľa niektorých neurológov dokáže mozgové tkanivo pretrvať v tekutom dusíku prakticky bez poškodenia celé storočia.

Alcor začal svoju vedecko-fantastickú činnosť v roku 1972 a je najväčšou spoločnosťou na svete, ktorá za poplatok od 30 000 do 150 000 US dolárov zmrazuje mŕtve telo alebo hlavy pre neskoršie oživenie. V súčasnosti čaká v mraziacich boxoch Alcoru 49 adeptov na nesmrteľnosť. Na celom svete ich je 580. (5D)