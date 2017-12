Ako sa pracuje vo Fornebu

10. júl 2002 o 22:30 (rha)

INTEGROVANÁ POŠTA

Všetka pošta sa zamestnancom doručuje formou e-mailov, aby k nej mali prístup kdekoľvek. Papierová pošta prichádzajúca do firmy sa automaticky konvertuje do textového alebo obrazového formátu a hlasové odkazy do zvukových súborov, ktoré sú okamžite doručené ako príloha e-mailu.

BEZPAPIEROVÝ ARCHÍV

Všetky dáta sa uschovávajú na centrálnom serveri s kapacitou 20 Tb. V prípade, že je nutné založiť do archívu papierový dokument, zamestnanec príde k najbližšej multifunkčnej tlačiarni (ktorá je zároveň skenerom), vloží do nej dokument a po výzve zadá na displeji svoju e-mailovú adresu. Na tú mu vzápätí príde dokument v PDF formáte a on ho môže uložiť do elektronického archívu.

Bez papiera sa zaobídu aj rokovania, ktorých účastníci kreslia schémy a poznámky na tradičnú bielu plastikovú tabuľu – tunajšie, napohľad bežné tabule sú totiž elektronické a bežia na systéme Windows 2000; kreslí sa na ne dotykom prsta a píše s pomocou virtuálnej klávesnice zobrazenej v ich rohu. Výhodou je, že po skončení rokovania možno všetky poznámky jednoducho odoslať jeho účastníkom e-mailom.

BEZDRÔTOVÁ POČÍTAČOVÁ SIEŤ (Wireless LAN)

Komplex vo Fornebu je najväčšou bezdrôtovou firemnou sieťou v Európe, územie je pokryté signálom 200 antén, cez ktoré sa môžu zamestnanci pripojiť do siete rýchlosťou 8 Gbit/s.

INTELIGENTNÉ PRACOVNÉ PROSTREDIE

Ak chcú zamestnanci zmeniť teplotu vo svojej kancelárii, nemusia pátrať po ovládači klimatizácie – číslo svojho pracovného miesta spolu s požiadavkou na teplotu jednoducho zadajú cez intranetovú stránku. Ak potrebujú niečo vytlačiť na papier, dokument môžu odoslať z ľubovoľného miesta a systém im oznámi, kde sa nachádza najbližšia tlačiareň. Dokument si potom môžu vyzdvihnúť po autorizácii čipovou kartou. S pomocou intranetu môžu zamestnanci zistiť aj to, kde sa nachádza najbližšie voľné miesto s počítačom – alebo si napríklad objednať pizzu.

RELAX

Po celej budove aj v areáli je množstvo rôznorodých oddychových miest, nájdete tu aj množstvo špeciálnych kresiel poskytujúcich súkromie telefonujúcim z mobilu. Stravu ponúkajú zamestnancom štyri rozličné kantíny (zdravá strava, juhoeurópska kuchyňa, …). Po budovách sa neustále pohybuje niekoľko fyzioterapeutov, ktorí sledujú, či nemajú zamestnanci zlé pracovné návyky – napríklad nesprávny spôsob sedenia, ktoré by mohli škodiť ich zdraviu. „Chceli sme urobiť ešte spojené toalety v štýle Ally McBealovej, ale nakoniec sme nemali dosť odvahy,“ povedal s úsmevom jeden z „architektov“ nového pracovného prostredia.