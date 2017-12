Práca s tabuľkami a tabulátormi

Pri písaní textu často treba zoradiť údaje do stĺpcov. Využiť sa na to dajú tabuľky alebo tabulátory. Tabulátory sú užitočné vtedy, ak len rýchlo potrebujete napísať niečo, čo má byť zarovnané v stĺpcoch pod seba (najčastejšie číselné údaje) a na celkovom

Vytvorenie tabuľky graficky.

Nastavenie vlastnosti tabulátorov (Formát - Tabulátor)

vzhľade až tak nezáleží. Vo všetkých ostatných prípadoch je výhodnejšie použiť tabuľku, s ktorou síce občas býva viac problémov, ale má neporovnateľne viac možností.

Čo sú tabulátory a ako sa používajú?

Ako sme spomínali v predošlých častiach Prvej pomoci, v moderných textových procesoroch už nemožno zarovnať text pod seba pomocou medzier. Ak je zarovnanie potrebné iba pri okrajoch, možno ho urobiť pomocou formátovania odseku, ak je však potrebné aj niekde uprostred (prípad stĺpcov), nebolo by to bez tabulátorov vôbec možné.

Tabulátory možno opísať ako zarážky, ktoré sa dajú presne umiestniť a s pomocou klávesy TAB (na klávesnici úplne vľavo) sa dá medzi nimi presúvať. To už dokázali aj niektoré elektronické písacie stroje, textové procesory však na rozdiel od nich dokážu text aj zarovnávať – tak ako pri odsekoch, aj pri tabulátoroch možno zarovnávať na obe strany, do stredu a dokonca aj na desatinnú čiarku, čo je špeciálne určené pre čísla (obrázok vľavo dolu).

Vlastné tabulátory môžete presne (zadaním vzdialenosti od ľavého okraja) nastaviť cez položku Tabulátory (Tabs) v menu Formát (Format). Okrem polohy a zarovnania tu môžete určiť aj takzvaný vodiaci znak (Leader), čiže nejakú výplň medzery medzi tabulátormi (najčastejšie sa používajú bodky). Ak nenastavíte žiadne tabulátory ručne, sú aktívne štandardné tabulátory, ktoré sú pravidelne rozmiestnené – vzdialenosti medzi nimi možno nastaviť tiež v tomto okne ako Predvolené zarážky (Default tab stops).

Šikovnejší spôsob však poskytuje horizontálne pravítko – ak ho náhodou nemáte, treba ho aktivovať cez menu Zobraziť (View) Pravítko (Ruler). Kliknutím naň sa nastaví tabulátor, ktorý potom môžete technikou ťahaj a pusť (drag and drop) presunúť na ľubovoľné miesto – ak ho presuniete mimo pravítka, znamená to jeho odstránenie. Typ tabulátora nastavíte v malom okienku naľavo od pravítka (obrázok vpravo dolu).

Ako rýchlo a kvalitne vyrobiť tabuľku?

Tabuľky sú často používaným nástrojom pri prezentácii údajov, umožňujú ich zobraziť prehľadným a zaujímavým spôsobom. Novú prázdnu tabuľku možno vytvoriť viacerými spôsobmi – cez menu Tabuľka (Table) – Vložiť tabuľku (Insert Table), kde zadáte rozmery číselne, alebo pomocou ikony, kde rozmery určíte graficky. Vo Worde 97 a vyšších môžete tabuľku aj nakresliť pomocou funkcie Navrhnúť tabuľku (Vytvorenie tabuľky graficky. – pozri obrázok). Na prvý pohľad táto možnosť vyzerá jednoducho, väčšinou je však jej použitie zdĺhavé a často sa nepodarí „trafiť“ správne rozmery. Samotná práca s tabuľkami je relatívne jednoduchá, tu je niekoľko základných informácií a rád:

* Medzi jednotlivými bunkami tabuľky sa presúva s pomocou klávesy TAB – tá presunie kurzor do nasledujúcej bunky, ak ho stačíte spolu so SHIFTom, presunie ho do predošlej. Ak chcete mať tabulátor v tabuľke, použite tento kláves spolu s klávesom CTRL.

* Pri vytváraní tabuľky je dôležité určiť správny počet stĺpcov – tie sa síce dajú pridať aj neskôr, ale je to už komplikovanejšie, ako na začiatku. Naopak pridanie nového riadku je jednoduché a väčšinou bezproblémové – stačí stlačiť TAB v poslednej bunke tabuľky a nový riadok sa vytvorí automaticky.

* Rozmery jednotlivých buniek (stĺpcov/riadkov) možno meniť cez pravítko systémom ťahaj a pusť – ak to robíte „len tak“, všetky susedné bunky ostávajú rovnaké. Ak pri tom držíte SHIFT, mení sa aj susedná bunka, ak CTRL, menia sa všetky nasledujúce bunky proporcionálne. Pri ktoromkoľvek spôsobe môžete držať ešte aj ALT, vtedy sa v pravítku ukazujú rozmery jednotlivých stĺpcov/riadkov. Hoci postup vyzerá komplikovane, ak ho vyskúšate, určite si naň rýchlo zvyknete. Ak potrebujete zadať rozmery bunky/stĺpca/riadku presne, treba použiť funkciu Výška a šírka bunky (Cell Height and Width); pre Word2000 a vyššie ju nájdete aj s množstvom iných nastavení v Table Properties.

* Susediace bunky možno spojiť do jednej – stačí ich označiť a stlačiť príslušnú ikonu, respektíve z menu vybrať Zlúčiť bunky (Merge Cells). Word95 to umožňuje len horizontálne, vyššie verzie už aj vertikálne. Taktiež možno bunky rozdeliť funkciou Rozdeliť bunky (Split Cells). V každom prípade odporúčame robiť tieto operácie až vtedy, keď už presne viete, ako bude tabuľka vyzerať, lebo pridávanie a odoberanie napríklad stĺpcov sa v tabuľke s pospájanými a porozdeľovanými bunkami môže stať nočnou morou, o zmenách jej šírky ani nehovoriac.

* V bunke tabuľky možno použiť všetko formátovanie písma aj odseku, navyše obsah môžete zarovnať nielen horizontálne, ale aj vertikálne.

* Medzi ďalšie zaujímavé funkcie patrí zarovnanie všetkých stĺpcov na rovnakú šírku, automatické formátovanie a zoraďovanie obsahu podľa abecedy.

* Nakoniec štandardná, ale dôležitá rada: nezabúdajte na funkciu Späť (Undo). Pri tabuľkách je niekedy zvlášť nenahraditeľná, lebo odstraňovať ručne napríklad zle vykonané spojenie buniek je niekedy poriadna robota.

Užitočné tabulátory

Tabulátory majú v praxi oveľa širšie využitie, ako sa môže zdať na prvý pohľad. Výhodné sú nielen keď potrebujete stĺpce, ale vždy, keď potrebujete mať v jednom riadku rôzne formátované časti. Napríklad potrebujete mať odsek zarovnaný do stredu (ako nadpis), ale ešte v tom istom riadku chcete mať úplne vpravo dátum. Riešiť to pomocou medzier by asi neprinieslo dobrý výsledok. Stačí však umiestniť do stredu jednu zarážku tabulátora so zarovnávaním do stredu, na koniec ďalšiu so zarovnávaním doprava a problém je vyriešený.

Iný častý problém je vytváranie políčka pre podpis. To väčšinou pozostáva z riadku bodiek, pod ktorým je vypísané meno. Tabulátory aj v tomto prípade môžu veľmi pomôcť: stačí nastaviť tabulátor so zarovnaním do stredu. Vďaka tomu bude popis vždy zarovnaný presne. Ak má byť vzhľad dokumentu dokonalý, môžete aj bodky vytvoriť pomocou vodiaceho znaku tabulátora. Týmto spôsobom nie je problém umiestniť aj niekoľko miest na podpis vedľa seba. (pv)