Pre spam vraj zanikne e-mail

10. júl 2002 o 22:30 (silicon.com)

Problém spamu, nevyžiadanej reklamnej elektronickej pošty, sa bude stále viac a viac zhoršovať, až preň nakoniec ľudia úplne prestanú používať e-mail, myslí si Eric Allman, ktorý v roku 1981 napísal prvý komerčný e-mailový program na svete. Ako napísal internetový server Silicon.com, Allman sa domnieva, že v súčasnosti sme uprostred spamovej explózie a firmy majú len veľmi málo možností, ako zabrániť tomu, aby sa situácia ešte zhoršovala. „Existuje skutočná obava, že príliš veľa spamu zabije e-mail,“ povedal Allman. „Ešte v tej situácii nie sme, ale raz sa to môže nastať.“

Hlavný problém spamu je podľa neho v tom, že odoslanie správ spamera prakticky nič nestojí. Jediným spôsobom, ako záplavu spamu zastaviť, je prinútiť odosielateľov, aby za reklamné správy prijímateľom platili. „Musíme zaviesť systém, ktorý umožní správy spoplatniť. Jedným zo spôsobov by mohla byť elektronická hotovosť (e-cash),“ uvažuje Allman. „Vždy, keď dostanete spam, z účtu odosielateľa sa odpočíta určitá suma.“

To by však bolo možné len v prípade, keď je odosielateľ známy, no veľa spamu prichádza z falošných e-mailových adries. Ďalším problémom je nejasná definícia spamu. „Ak zadám svoju e-mailovú adresu na webovej stránke a tá mi začne posielať informácie, je ťažké jednoznačne povedať, či ide o spam,“ hovorí Allman.

Pomôžu si používatelia sami?

Popri množstve komerčných firiem, ktoré sa snažia problém riešiť stanovovaním a neustálym dopĺňaním pravidiel, podľa ktorých sa spam rozoznáva a filtruje, sa najnovšie objavila aj firma, ktorá ide na vec z opačného konca. Kalifornská spoločnosť Cloudmark (www.cloudmark.com) po dvoch rokoch vývoja spúšťa systém SpamNet, ktorý má do filtrovania spamov zapojiť priamo jeho prijímateľov. Po inštalácii malého plug-inu sa používateľom v programe Microsoft Outlook (iné programy zatiaľ systém nepodporuje) objaví nový adresár určený na spam a špeciálne tlačidlo na hlásenie spamu. Ak internetista dostane nevyžiadanú reklamnú poštu, označí ju jedným kliknutím a jej digitálny „odtlačok“ sa zaradí do databázy. Ak tú istú správu označí viacero používateľov, ostatným príjemcom sa táto prijatá správa prestane zobrazovať a bude sa automaticky filtrovať do špeciálneho „reklamného“ priečinku. Znamená to, že čím viac používateľov sa do systému zapojí, tým efektívnejšie a rýchlejšie bude fungovať.

V systéme navyše pri rozhodovaní, ktorá správa je spamom, nemá každý používateľ rovnaký hlas – odlišuje sa totiž, ako dlho je už internetista v systéme zapojený a koľko jeho hlásení bolo skutočne overených ako spam.

Firma Cloudmark chce takýto protispamový filter ponúkať zdarma, predávať bude len jeho pokročilejšiu verziu a licencie pre súkromné firmy.