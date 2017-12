Warcraft 3 – čakanie sa skončilo!

10. júl 2002 o 22:30

Strategická hra Warcraft 3 patrí už niekoľko rokov (!) k najočakávanejším titulom pre osobné počítače. Mnohí pochybovali, či čakanie vôbec bude stáť za to, ale našťastie sa mýlili. Nový Warcraft je totiž hernou perlou. Vývojári z Blizzardu, ktorí majú za sebou neoficiálneho kráľa real-time stratégií – Starcraft – totiž nič nenechali na náhodu.

V prvom rade je tu skvelý príbeh rozdelený do štyroch veľkých epizód podľa rasy, ktorú budete kontrolovať (ľudia, orkovia, nemŕtvi a elfovia). Čaká vás niekoľko morálnych dilem, nepríjemných rozhodnutí a prekvapujúcich zvratov. Autori sa vyhli priveľkým experimentom v hernom dizajne, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť čistú hrateľnosť. Warcraft 3 tak rozhodne nie je revolučnou stratégiou, ale po každej stránke dotiahnutou pútavou hrou. Oproti real-timovej klasike tak nájdete navyše len RPG prvky niekoľkých hrdinov, ktorí sú pre každú zo štyroch hrateľných rás ústrednými postavami. S množstvom zabitých nepriateľov im stúpa úroveň vlastností a pridávajú sa nové schopnosti. Keď rozšírite svoje armády o väčšie množstvo jednotiek, prichádza aj ďalšia inovácia – tzv. Upkeep, niečo na spôsob dane alebo žoldu. Skrátka, s veľkou armádou prichádzajú aj progresívne sa zvyšujúce náklady, čo sa prejaví znížením množstva zlata transportovaného z baní do vašej pokladne.

Po Starcraftovi zdedil nový Warcraft aj značné odlišnosti jednotlivých rás. Každá preferuje iný typ boja s rôzne špecializovanými jednotkami a líšia sa aj budovy a spôsob získavania surovín pre vojenskú mašinériu. Zároveň sú však všetky výborne vybalancované. Inteligencia počítačom riadených jednotiek síce nepatrí na špičku, ale vďaka výbornému designu variabilných misií a využívaniu naskriptovaných udalostí patrí hra už od strednej náročnosti k tým zložitejším.

Hoci Warcraft prešiel z 2D do 3D zobrazenia, ovládanie zostalo pohodlné a intuitívne. S kamerou síce nemôžete pohybovať úplne voľne, ale potrebný prehľad o bojisku získate celkom ľahko. Na vizáži sa grafici doslova vybláznili. Dokonale zvolená farebnosť textúr, ľahko komixový štýl grafiky a množstvo spektakulárnych efektov uchváti každého. Potom si ani nevšimnete menší počet polygónov na postavách, ktorý umožní plynulý beh hry aj na starších počítačoch. Samostatný článok by si zaslúžili videosekvencie, ktoré môžu smelo súperiť s filmom. Skvelo zvládnutý dabing a atmosférická hudba sú už samozrejmosťou. Jediné, čo vám potom môže na Warcraft 3 vadiť, je, že ho ešte nemáte doma.

MICHAL GARDIAN

www.blizzard.com/war3