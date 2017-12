Technológie, ktoré nám umožnia – menej

10. júl 2002 o 22:30 RICHARD HAVROŠ

Inteligentnejšie počítačové čipy môžu v budúcnosti používateľom elektronických zariadení priniesť nielen vyšší výkon, ale aj nové obmedzenia v možnostiach, ako rôzne prístroje používať. Ako minulý týždeň napísal denník New York Times, už v súčasnosti niektorí výrobcovia využívajú pokročilé technológie na to, aby obmedzili možnosť používateľov experimentovať s výrobkom, vylepšovať jeho vlastnosti alebo ho využívať efektívnejšie. Pred príchodom moderných čipov mohli kontrolovať využitie svojich produktov po ich zakúpení len fyzickým dizajnom výrobku, prípadne textom licencie, dnes im to umožňujú aj moderné čipy a kryptografia.

Jedným z príkladov sú niektoré atramentové tlačiarne, v ktorých sú zabudované čipy znemožňujúce fungovanie zariadenia, ak človek nevloží novú atramentovú náplň, ale znova naplní už použitú. Čipy v mobilných telefónoch zasa môžu zablokovať hovory, ak človek nepoužíva batériu konkrétnej značky. Do tejto kategórie „ochrany výrobkov pred používateľom“ patria aj kompaktné disky, ktoré sú chránené proti kopírovaniu tak, že ich vôbec nie je možné prehrávať na osobných počítačoch.

Podobným smerom sa vydal aj Microsoft, keď nedávno ohlásil ambiciózny projekt Paladium, ktorý by mal vyriešiť problémy s počítačovou bezpečnosťou a okrem iného vraj aj úplne zamedziť šírenie počítačových vírusov. Problém bezpečnosti totiž bude riešiť už na hardvérovej úrovni: počítač alebo procesor by mohli mať zabudované unikátne identifikátory, ktoré umožnia jednoznačne rozoznať konkrétneho používateľa a zamedziť tak zneužitie jeho identity. Architektúra Palladium umožní vytvorenie prostredia, kde budú môcť pracovať len programy overené digitálnym podpisom. Systém sa tak bude dať využiť napríklad aj na ochranu autorských práv – používateľ bude môcť používať len certifikované programy a prezerať si len certifikovaný obsah (napríklad len hudbu, pri ktorej bude môcť byť overené, že ju nezískal nelegálne, ale skutočne si ju kúpil).

Dosah takýchto snáh výrobcov o kontrolu spôsobu využívania produktov podľa New York Times závisí od toho, aké silné je konkurenčné prostredie v oblasti, kde sa uplatnia. Ak sa výrobcom tlačiarní podarí znemožniť obnovovanie starých atramentových náplní, zvýšia sa ich tržby z predaja nových náplní – v tejto oblasti je pritom už dnes ich marža oveľa vyššia, ako pri samotných tlačiarňach. V zdravom konkurenčnom prostredí však vyššie zisky umožnia ďalšie znižovanie cien tlačiarní, čo je len naplnením klasického modelu „rozdávaj holiace strojčeky a predávaj žiletky“.

Ak však konkurencia nie je dostatočná, výrobca môže kontrolu používania svojich produktov využiť na rozšírenie svojho monopolu aj na ďalšie trhy. Toto by mohol byť práve prípad trhov s operačnými systémami alebo s hudbou a videom, ktoré sú výrazne monopolizované, prípadné partnerstvá medzi dominantnými spoločnosťami v týchto oblastiach by mali byť sledované s veľkou obozretnosťou.