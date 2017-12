Kancelária budúcnosti? Má menej stolov

Tešíte sa už na kanceláriu budúcnosti? Neviete sa dočkať, kedy bude všetka komunikácia prebiehať elektronicky a vaše dáta budú neustále dostupné z kancelárie rovnako dobre ako z ľubovoľnej internetovej kaviarne?

Takto vyzerá kancelária jednej zo zón sídla Telenoru vo Fornebu v pracovný deň okolo jedenástej doobeda. V tejto sekcii pracuje 150 ľudí, ktorí majú k dispozícii len 60 stoličiek – napriek tomu je tu zväčša poloprázdno, čo je podľa manažérov znakom, že všetko beží tak, ako má.



Tešíte sa, ako si počas pekného slnečného dňa vezmete počítač do parku alebo na balkón vlastného bytu a budete pracovať vtedy, keď vám to najviac vyhovuje? Technológie sú už dávno pripravené – buďte si však istí, že vy osobne ešte nie. Zatiaľ si napríklad nedokážete predstaviť, že by ste si jedného dňa museli zbaliť všetky veci z kancelárie do jednej škatule širokej 40 centimetrov a už nikdy by ste nedostali možnosť vybaliť ju, pretože by ste zároveň prišli aj o svoj pracovný stôl (nie, už žiadne fotky pod sklom ani výstrižky na nástenke). Zatiaľ sa vám zdá neprirodzené, aby ste každý deň sedeli na inej stoličke, možno vždy na inom konci budovy, a nedebatovali deň čo deň s tými istými kolegami. Stovky zamestnancov nórskej firmy Telenor však už takouto zmenou prešli a väčšina z nich sa zhoduje: na budúcnosť sa nezvyká ľahko, ale napokon je to zmena k lepšiemu.

Kancelárie pod holým nebom

Nový komplex budov v mestečku Fornebu v tesnej blízkosti nórskeho Oslo na vás na prvý pohľad nezapôsobí supermodernosťou, revolučnosťou ani inovatívnosťou, ale skôr rozľahlosťou. Približne desiatka nových budov prepojených nadzemnými chodbami tu vytvorila elipsovité námestie veľkosti centra stredne veľkého mesta. Na druhý pohľad pôsobí komplex ako bežné, moderné administratívne centrum: medzi jednotlivými blokmi zamestnanci rýchlym krokom prechádzajú sem a tam, iní len tak posedávajú na lavičkách alebo v miniparčíkoch.

Až keď sa zahľadíte pozornejšie, zistíte, že ruch okolo budov nie je až taký tradičný. Ľudia, ktorí sa zdanlivo len tak ponevierajú, v skutočnosti tvrdo pracujú. V ušiach majú zväčša miniatúrne slúchadlá alebo bezdrôtové „hands-free“ zariadenia a vedú dlhé obchodné telefonáty. Keď sa k nim v rozľahlom areáli pokúsite nenápadne priblížiť, začnú sa znepokojene odvracať a napokon pomaly odkráčajú opačným smerom. Robotníci zasa na námestí dokončujú infaštruktúru, ktorá tiež nie je typicky „kancelárska“: na jednom konci námestia práve vyrastá pódium pre rockové koncerty.

Budova za 26 miliárd

Do novej centrály telekomunikačného gigantu Telenor, ktorý v Nórsku prevádzkuje okrem iného pevnú aj mobilnú telefónnu sieť, sa začali prví zamestnanci sťahovať minulý rok pred Vianocami. Keď bude o dva mesiace oficiálne otvorená, pracovať tu bude 7500 ľudí. Prvotnou motiváciou na investovanie 26 miliárd slovenských korún do nového administratívneho centra bola, paradoxne, snaha ušetriť peniaze. „Ešte pred rokom mal Telenor v Oslo 39 rôznych adries,“ hovorí Pierre de Billot, konzultant Telenoru a odborník na flexibilné pracovné metódy. „Len na dopravu taxíkmi medzi pobočkami v meste sme ročne minuli 10 miliónov nórskych korún (asi 60 miliónov Sk).“ Jedna z najväčších firiem v Nórsku tak presťahovaním do jedinej budovy skutočne ušetrí v prepočte asi 420 miliónov slovenských korún ročne. Nevyčísliteľný je však prínos, ktorý jej prinesie zmenená pracovná atmosféra.

Moja kancelária – nikde a všade

Keby sa chceli všetci zamestnanci Telenoru v jednom momente posadiť za stôl v kancelárii a začať pracovať, každý piaty z nich by zistil, že na neho stolička ani počítač nezvýšili. Telenor však zmenil systém práce tak, že sa to nikdy nestane – v skutočnosti sú v budove v každom momente stovky voľných miest.

Zamestnanci majú v prvom rade možnosť pracovať na ktoromkoľvek inom mieste na svete: doma majú bezdrôtové ADSL pripojenie, svoj počítač môžu na firemnú sieť pripojiť aj cez mobil alebo pracovať trebárs v internetovej kaviarni. Prístup do firemnej siete je aj mimo kancelárie plnohodnotný – po zadaní mena a hesla sa zobrazí vždy to isté pracovné prostredie a dostupné sú všetky informácie. „Možno ste museli dnes zostať doma, pretože máte choré dieťa. To však neznamená že aj vy ste chorý – možno sa vám bude chcieť pracovať, keď dieťa zaspí,“ uvádza jeden z príkladov využitia technológie Pierre de Billot.

Samotná centrála firmy vo Fornebu je pokrytá bezdrôtovou počítačovou sieťou, takže opäť nezáleží na tom, či sedíte za stolom, alebo na lavičke v parku. Typickým pracovným miestom je len prázdny stôl s káblom na pripojenie počítača do elektrickej siete, prípadne s plochým LCD monitorom s klávesnicou. Bezdrôtová sieť funguje do vzdialenosti 200 metrov od budov a sprievodca vás pri prehliadke určite nezabudne upozorniť, že breh mora je oveľa bližšie, takže ak máte chuť, môžete doraziť do práce vlastnou loďou a pracovať na jej palube.

Ide to aj bez porád

Priamo v budove nemá žiaden zamestnanec pridelené stále pracovné miesto a je na ňom, kam si ráno po príchode do práce v rámci vlastnej divízie – budovy – sadne. Pochopiteľne, nikto mu nebráni, aby to bolo vždy to isté miesto, pred odchodom z práce si však musí svoje veci upratať tak, aby si sem mohol sadnúť aj niekto iný.

Takáto organizácia práce je výhodná aj finančne, keď klesol počet počítačov potrebných vo firme z 2,5 na 1 na jedného zamestnanca. Telenor ju však zaviedol najmä preto, že radikálne mení tok informácií v podniku aj celý štýl jeho riadenia.

Podľa de Billota po zavedení nového systému v Telenore výrazne klesol počet schôdzí a oficiálnych rokovaní. Oveľa častejšie sa totiž rozhoduje „pri automate na vodu“ – ľudia sa stretávajú v početných oddychových zónach či pri kávomatoch. „V novom systéme dnes sedíte vedľa kolegu, zajtra vedľa vás bude sedieť váš šéf a pozajtra jeho nadriadený. Komunikácia vo firme tak prestáva byť prísne hierarchizovaná a všetko sa dá riešiť oveľa pružnejšie,“ hovorí de Billot.

Zvládne to váš šéf?

Kým bežní zamestnanci sa museli rozlúčiť len s neporiadkom na vlastnom pracovnom stole, vysokí manažéri prišli aj o symboly svojej moci – mahagónové stoly v luxusných kanceláriách a sekretárky, ktoré ich chránili pred kontaktom s obyčajnými smrteľníkmi. Keď dnes vojdete do ktorejkoľvek z rozľahlých kancelárií vo Fornebu, nemáte žiadnu možnosť uhádnuť, kto oddelenie vedie a kto nastúpil len minulý týždeň. „Manažér už zároveň nemôže sledovať výkonnosť podriadených podľa toho, ako dlho sú v práci – nevie totiž, kde presne by vlastne mali byť, keď v práci sú,“ hovorí de Billot. Jediným kritériom hodnotenia zamestnancov tak môžu byť výsledky ich práce.

Pochopiteľne, väčšina zamestnancov stále chodí do kancelárie, neoficiálny „povinný“ pracovný čas je od deviatej do tretej. Záleží už na konkrétnych vedúcich oddelení, ako často fyzickú prítomnosť podriadených v práci vyžadujú.

Podľa zistení manažérov mnohí zamestnanci stále cítia potrebu prísť do kancelárie o siedmej ráno, aby mali pocit, že pracujú. Títo ľudia – typicky napríklad účtovníci – sedia vždy na tom istom mieste a okolo seba majú aj dnes rozložené fascikle s papiermi. Naopak v sekciách obsadených konzultantmi alebo obchodníkmi, ktorí trávia veľkú časť dňa prácou s klientmi, je flexibilita pracovníkov oveľa vyššia, ľudia prichádzajú do práce neskôr a neobsadzujú si stále pozície, pričom na jednu stoličku často pripadajú až traja pracovníci.

24 hodín denne v práci?

Pri popisovaní nových technológií a spôsobov práce vo Fornebu kladú manažéri Telenoru vždy dôraz na slovíčko – možnosť. „To, že náš pracovník môže pracovať kedykoľvek a kdekoľvek ešte neznamená, že musí,“ zdôrazňuje de Billot.

Pracovný čas však už neurčuje technológia, ale môžu si ju sami stanoviť zamestnanci. Novozavedené technológie tak rýchlo stierajú hranice medzi pracovným a voľným časom, na čo podľa de Billota ľudia ešte nie sú pripravení. „Kedysi ste pracovný čas od voľného času ľahko odlíšili podľa miesta, kde sa nachádzate, ale dnes sa to už nedá. Svoje pracovné e-maily si môžete čítať aj o tretej v noci – zamestnancom preto musíme vysvetliť, že možnosť neznamená zároveň povinnosť.“

Mnohí ľudia majú podľa neho napríklad pocit viny, keď im večer zvoní služobný mobilný telefón a oni ho nezdvihnú. Telenor preto svojich zamestnancov školí, aby si dokázali sami stanoviť pravidlá, podľa ktorých budú oddeľovať prácu od voľného času.

Pravdepodobne najväčšie pôrodné bolesti sprevádzajú prechod na bezpapierový štýl práce. Pred sťahovaním do nových budov väčšina zamestnancov protestovala proti tomu, že sa musia zbaviť množstva nazbieraných vecí a dokumentov a v novom priestore sa im budú musieť zmestiť do jedinej skrinky. „Ľudia majú veľký problém zbaviť sa osobných vecí, napríklad diplomov a rôznych ‚trofejí‘. Urobili sme chybu, pretože sme ich vopred nenaučili, ako sa zbaviť zbytočností,“ hovorí de Billot. Krátko po presťahovaní nastala bizarná situácia, keď mnohí zamestnanci v pracovnom čase križovali areál firmy a chodili si po vlastné veci tam, kde im zostalo zachované súkromie – do vlastného auta.

Dnes je však už väčšina skriniek vyhradených pre osobné veci prázdna a zamestnancom už nechýbajú. „Bezpapierová kancelária je technologicky pripravená a perfektne funguje,“ konštatuje Pierre de Billot.

„Prišli sme však na to, že zďaleka najťažšou úlohou, ktorá vyžaduje dlhší čas a sústredené úsilie, je naučiť ľudí technológie využívať a oznamovať všetky informácie elektronicky.“