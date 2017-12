Space Invaders ako film

15. júl 2011 o 10:10 Ján Kordoš

Niektoré hry si však na filmových plátnach predstaviť nedokážeme. Po šialenom oznámení prevodu staručkých Asteroids sme si povedali, že bizarnejšiu predlohu si filmoví producenti vziať do rúk nemohli. Mýlili sme sa. Hollywood Reporter informoval o tom, že pomerne uznávaní producenti Lorenzo di Bonaventura (Tranformers, G.I. Joe) a Gigi Pritzker (Rabbit Hole a prichádzajúca snímka Ender's Game) chcú spracovať arkádovú klasiku Space Invaders.

Zápletka tejto svetoznámej automatovky je jednoduchá: mimozemšťania nás napadli a hráč, bráň svoju rodnú hrudu! Ako základnú myšlienku sme ju našli hneď v niekoľkých filmoch, avšak toto je jednoducho celý príbeh Space Invaders a producenti ho nutne vyšperkujú. Ak sa preto zamýšľate, z akého dôvodu kupovali licenciu na určite nie práve najlacnejšiu značku, odpoveď je jednoduchá: vo svete má stále i po 33 rokoch prvého uvedenia na trh riadny cveng.

A priznajte si to, vy by ste na film Space Invaders nešli? Už môžeme čakať len na Pac-Mana či Donkey Konga. Alebo máte svojho vlastného favorita na najbizarnejšie herné spracovanie do filmovej podoby, prípadne hru, ktorá by si zaslúžila príchod do kín?

Zdroj: Shacknews