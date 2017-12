Worldcom rozhodne o svojom osude do troch týždňov

NEW YORK 10. júla (SITA, Reuters) - Americká telekomunikačná firma WorldCom Inc. zapletená do účtovného škandálu v objeme 3,85 mld. USD rozhodne v priebehu nasledujúcich troch týždňov o tom, či vyhlási bankrot alebo podstúpi inú formu finančnej reštruktur

"Zatiaľ sme nezískali žiadne konkrétne návrhy, v krátkej dobe by sme mali dostať formálne sformulované podmienky od dvoch rozdielnych zdrojov," uviedol v telefonickom rozhovore nový výkonný riaditeľ Worldcomu John Sidgmore pričom dodal, že o ďalšom osude firmy by sa malo rozhodnúť do troch týždňov.

Podľa predchádzajúcich vyjadrení Worldcomu, spoločnosť v súčasnosti rokuje o získaní finančných prostriedkov v celkovej výške 3 mld. USD, v porovnaní s 5 mld. USD, s ktorými pôvodne mississippská firma počas rozhovorov počítala. Finančné prostriedky by operátorovi poskytli finančnú istotu na zabezpečenie platieb úrokov a prevádzkových nákladov, čím by sa odvrátila hrozba bankrotu.

Vysokorizikové záväzky Worldcomu dosahujú v súčasnosti výšku 30 mld. USD. Medzi financujúce banky spoločnosti patria J.P. Morgan Chase & Co., Citigroup Inc. a Bank of America Corp. Sidgmore spolu s predsedom predstavenstva Worldcomu Bertom Robertsom čelili v pondelok horúcim otázkam Kongresu, práve deň predtým, ako americký prezident G. W. Bush vo svojom prejave vyzval na pritvrdenie trestov proti podvodom v spoločnostiach a na prísnejší burzový dohľad.



(1 USD = 44,803 SKK)



