Vedci odhalili tajomstvo zemiakov

Poznáme genóm zemiakov, ľadové medvede sú čiastočne z Írska a lúčili sme sa aj s posledným raketoplánom. Týždeň vo vede.

11. júl 2011 o 14:30 Tomáš Prokopčák

Čo sme si všimli

Sú symbolom. Nielen života v nehostinných, studených podmienkach, ale aj boja proti klimatickej zmene a globálnemu otepľovaniu. Ale tento arktický symbol vraj čiastočne pochádza z Írska. Naznačujú to gény ľadových medveďov.

Ich predkovia sa krížili s dnes už vyhynutým poddruhom medveďa hnedého. Napriek tomu, že sa tieto medvede značne líšia nielen svojou veľkosťou a stavbou, ale aj svojimi zvykmi. +Čítajte viac na Guardiane

Vedcom sa konečne podarilo sekvenovať kompletný genóm zemiaku. Trvalo to napokon dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo, keďže zemiak má zhruba 39-tisíc génov s rôznymi variáciami.

Zemiaky sú štvrtou najdôležitejšou svetovou potravinou. Odborníci teraz tiež zistili, že majú asi 800 génov, ktoré im poskytujú odolnosť voči rôznym ochoreniam. Toto zistenie by mohlo viesť k vytvoreniu nových odrôd odolnejších plodín. +Čítajte viac na Nature

Mal to byť jeden z najdôležitejších astronomických projektov v dejinách. Vesmírny infračervený ďalekohľad Jamesa Webba mal dokonca v kozme nahradiť Hubblov ďalekohľad. Americká snemovňa však teraz začína vymýšľať a uvažuje o stopnutí celého projektu.

Stalo by sa tak, ak prejde plán zoškrtať NASA jej plánovaný rozpočet. Je pravdou, že projekt ďalekohľadu, ktorý by mal do vesmíru odštartovať v roku 2016, sa podstatne predražil.

No pravdepodobne ide o misiu, ktorá bude pre poznávanie kozmu kľúčová na najbližšie dve desaťročia. +Čítajte viac na Scientific American

O čom sme písali

Končí jedna vesmírna éra. V piatok na svoju poslednú misiu vyštartoval posledný z amerických raketoplánov. Nebudeme príliš preháňať, ak túto udalosť označíme za jeden z najdôležitejších (vedecko-technologických) momentov tohto roku.

Po tridsiatich rokoch nám tak zostalo sledovať misiu Atlantisu k Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS. Lúčime sa veľmi neradi, ale prajeme jeho štvorčlennej posádke veľa šťastia. +Čítajte viac a pozrite si fotogalériu

Hubblov vesmírny ďalekohľad je zásadným prístrojom pre pozorovanie kozmu. Teraz vedci priznali, že za sebou má miliónte pozorovanie vesmíru.

Pri vzdialenej hviezde Kepler-2 totiž hľadel na veľkú exoplanétu. Snažil sa zistiť, či by sa na nej nemohli nachádzať stopy vody. Výsledky pozorovania chcú vedci zverejniť ešte tento rok. +Čítajte viac

Muži vraj umierajú mladší. A umierajú častejšie aj v mladšom veku, aj keď ide o choroby, ktorými trpia obe pohlavia.

Dôvodov je údajne viacero. Mužský životný štýl je náročnejší a najmä menej zdravší, muži viac fajčia, pijú alkohol a celkovo sa stravujú horšie než ženy. +Čítajte viac

