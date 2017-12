EÚ opäť pritlačí na mobilných operátorov

Konkurenčné prostredie na trhu mobilných služieb nefunguje. Európska komisia sa to od roku 2007 snaží zmeniť systémom regulácií, ktorými určuje pravidlá a cenové stropy na mobilnom trhu. Pre nadchádzajúce štyri roky má opäť jasný plán. S dôrazom na dáta.

11. júl 2011 o 9:52 Milan Gigel

V zahraničí za domáce ceny

Do konca roku 2015 by sa mal mobilný trh zmeniť natoľko, aby sme z cudziny telefonovali za rovnaké tarify, ako na domácom trhu. Prechodné obdobie nadchádzajúcich rokov preto opäť prinesie cenové stropy v podobe, v akej ich poznáme z minulých rokov.

Od júla 2012 sa počíta s maximálnou tarifou 35 centov za minútu odchádzajúcich hovorov, 10 centov za hovory prichádzajúce a 10 centami za odoslanú esemesku. Dátové prenosy nebudú môcť byť drahšie ako 90 centov za megabajt prenesených dát.

V roku 2014 sa tarify znížia na 24 centov za odchádzajúce hovory, 10 centov za prichádzajúce hovory a odoslané esemesky a 50 centov za megabajtový dátový prenos. Zmenia sa aj pravidlá pre účtovanie objemu prenesených dát. Operátori si budú musieť osvojiť kilobajtovú tarifikáciu.

Súčasná priemerná dátová tarifa v EÚ predstavuje 2,2 eura za každý megabajt prenesených dát. To brzdí rozvoj mobilných služieb a z dátových prenosov robí luxus, ktorého výhodnejšie ceny sú podmienené predplácaním dátových balíčkov.

S cudzím operátorom a svojou kartou

Nový obchodný model má otvoriť regulácia, ktorá počíta s lepšou dostupnosťou telekomunikačných služieb v cudzine pre každého, kto používa SIM kartu svojho domáceho operátora. Po podpísaní zmluvy so zahraničným operátorom či aktivácie niektorého z jeho produktov bude môcť spotrebiteľ využívať jeho služby v zahraničnej sieti s použitím SIM karty svojho domáceho operátora.

Po aktivovaní služby budú dohodnuté výkony účtované zahraničným operátorom v plnom rozsahu rovnako, ako by spotrebiteľ do svojho mobilu vložil na zvolený čas novú SIM kartu. Karta sa tak stane účtovacím identifikátorom, ktorý nie je viazaný výhradne na jedinú sieť operátora. To umožní používanie elektronických softvérových SIMiek zabudovaných v mobiloch.

Otvorenie globálneho trhu pre virtuálnych operátorov tak môže oživiť konkurenčnú klímu na trhu, ktorý je podľa analytikov nezdravý a deformuje ceny, ktoré zostávajú podstatne vyššie, ako sú náklady na prevádzku služieb. Virtuálni operátori na globálnom európskom trhu už nebudú blokovaní licenciami členských štátov.

Návrh čaká na schválenie

Aby nové regulácie vstúpili do platnosti, potrebné je aby ich schválil Európsky parlament. Keďže doterajšie návrhy boli vždy prijaté aj napriek odporu operátorov, možno očakávať že sa bez výraznejších zmien dostanú do praxe rovnako, ako tie predchádzajúce.

Informoval o tom Wall Street Journal.