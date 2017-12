Predaj mobilných telefónov v Japonsku v máji opäť klesol

Tokio 9. júla (TASR) - Predaj mobilných telefónov v Japonsku už 12. mesiac v poradí klesol, čo naznačuje, že kedysi čulý sektor stráca dych.

9. júl 2002 o 10:01 © TASR 2002

Asociácia Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) vo svojej najnovšej štúdii uvádza, že predaj telefónov v máji medziročne klesol o 28,1% na 3,24 milióna kusov, hoci medzimesačne stúpol z 3,113 milióna kusov.

Na druhej strane však spotrebitelia prejavujú čoraz väčší záujem o telefóny tretej generácie, o čom svedčí zvýšenie medzimesačné zvýšenie predaja o 4,1%.

Ako informuje agentúra Reuters, najväčší japonský mobilný operátor NTT DoCoMo sa v októbri minulého roka stal prvým poskytovateľom služieb tretej generácie. Konkurenčný KDDI nasledoval jeho príklad v apríli tohto roka.

JEITA vypracúva svoje štúdie na základe dotazníkov od 19 výrobcov elektroniky, ktorí dodávajú mobilné telefóny trom operátorom - NTT DoCoMo, KDDI and Japan Telecom Co Ltd.

