Orange znižuje voľné minúty

9. júl 2002 o 0:00

BRATISLAVA – Volajúci v sieti Orange prídu o časť svojich voľných minút. Už od 22. júla budú môcť prevolať zadarmo iba toľko voľných minút, koľko si predplatili v paušále. Mobilný operátor to v týchto dňoch oznamuje svojim zákazníkom v poštových zásielkách. Dôvodom nepopulárneho opatrenia je enormné preťaženie siete v niektorých hodinách.

Orange prišiel koncom marca so zaujímavou ponukou, keď zvýšil počet voľných minút na jeden a pol násobok paušálu. Nasledoval však prudký nárast hovorov najmä vo večerných hodinách. To sa prejavilo výpadkami v spojení, nie vždy sa tiež dalo dovolať na prvý raz. Negatívne to vnímali nielen zákazníci s vyššími paušálmi, ktorí sa o voľné minúty zaujímajú menej, ale aj časť zákazníkov z nižšími paušálmi.

Operátor sa snažil situáciu riešiť najprv úpravami prevádzky. Zároveň musel pristúpiť aj k ďaľším investíciam na posilnenie siete. Tie podľa hovorcu Orange Slovensko Petra Tótha dosiahnú tento rok niekoľko sto miliónov korún. Prudký nápor hovorov len v určitých hodinách to však nerieši. „Samotné investície by problém nevyriešili. Sieť je už totiž v súčasnosti stavaná na vyšší počet zákazníkov, ako máme,“ povedal.

Hlasy nespokojných zákazníkov za radikálne riešenie znížením voľných minút v posledných týždňoch silneli. Operátor si pritom spočítal, že nápor spôsobovala menšina zákazníkov na úkor ostatných.

„Budeme pokračovať aj posilňovaní siete, vyžiada si to však niekoľko ďalších mesiacov. Zákazníci chcú ale volať hneď,“ skonštatoval Tóth. Operátor tak videl jedinú možnosť – znížiť počet voľných minút.

Akcia, ktorá sprevádzala zmenu značky z pôvodného Globtelu na Orange, sa teda skončila neúspešne. Operátor však zachoval možnosť volať zadarmo od desiatej hodiny večer do šiestej ráno aj v bežnom týždni.

Orange chce zároveň zákazníkov „odškodniť“ rozšírením možnosti posielať krátké SMS správy za 1,50 Sk (bez DPH) na každý deň od deviatej večer do polnoci.

Od 22. júla Orange zároveň zdražuje používanie predplatených kariet Prima. Tu budú drahšie hovory, ako i SMS správy mimo špičky. Namiesto pôvodných troch zaplatia zákazníci štyri koruny aj s DPH.

TOMÁŠ KURTANSKÝ