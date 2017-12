Na severozápade Číny vykopali byzantskú zlatú mincu

Peking 8. júla (TASR) - Nález zlatej mince z byzantskej éry, vykopanej v provincii Čching-chaj na severozápade Číny, podporuje teóriu, že táto oblasť patrila medzi významné lokality na obchodných spojniciach medzi Východom a Západom.

Vyše dva gramy vážiacu mincu našli v hrobe v lokalite Siang-žď-te v okrese Tu-lan, informovala dnes internetová verzia komunistického denníka Žen-min žď-pao.

Podľa pracovníkov archeologického ústavu provincie Čching-chaj mincu našli pod lebkou príslušníka tubského etnika v hrobe z rokov 408-50 n.l. Tubovia sú považovaní za predchodcov moderných Tibeťanov z obdobia vlády severných dynastií, ktoré panovali v Číne v rokoch 386-550 n.l..

Je to v poradí druhá rímska minca, ktorú našli v okrese Tu-lan. Archeológovia sa domnievajú, že v prípade spomínanej oblasti by mohlo ísť o alternatívnu hlavnú trasu hodvábnej cesty, ktorá v období zhruba medzi rokmi 100 pred n.l.- 800 n.l. spájala Čínu so západnou Áziou a Stredomorím. Ďalším dôkazom o význame lokality sú strieborné mince z Perzie, nájdené nedávno tiež v regióne Tu-lan.

Rímska ríša sa v 4. storočí n.l. rozdelila na východnú a západnú časť. Hlavným mestom východnej časti bol Konštantinopol, dnes známy ako Istanbul. Byzantská ríša vznikla v roku 312 a zanikla v roku 1453, keď Konštantinopol padol do rúk osmanských Turkov.