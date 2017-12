Rušičky mobilov na verejných miestach by prijalo 40 % Slovákov

8. júl 2002 o 13:58 © TASR 2002

Bratislava 8.júla (TASR) - Zariadenie, ktoré znemožňuje používanie mobilných telefónov na verejných miestach, by na Slovensku prijalo až 40 % respondentov výskumu spoločnosti Taylor Nelson Sofres (TNS).

Rovnakú akceptáciu rušičky prejavili i účastníci zisťovania v Poľsku. Vo Fínsku a Taliansku by akceptoval rušenie mobilov každý druhý a vo Francúzsku a Maďarsku by takéto riešenie podporili až 3 zo 4 respondentov. Z výsledkov výskumu vyplýva, že medzi jednotlivých krajinami existujú významné rozdiely v prijímaní týchto zariadení. Len vo Francúzsku a Poľsku ich prijatie nezávisí od toho, či respondenti vlastnia alebo nevlastnia mobilný telefón. V prípade Fínska, Talianska a Slovenska podporujú používanie rušičiek viac tí, ktorí nevlastnia mobily, naopak, v Maďarsku sú to najmä vlastníci mobilných telefónov.

Na akceptáciu zariadení vplýva v neposlednom rade i kultúrna aktivita respondentov. V rámci výskumu sa ňou rozumela frekvencia návštev verejných podujatí v posledných 6 mesiacoch. V SR sú výsledky odlišné od všetkých zostávajúcich štátov, pretože v krajine je najnižšia celková akceptácia zariadení. Čím menej však ľudia na Slovensku navštevujú verejné podujatia, tým viac akceptujú rušiace zariadenia. V Maďarsku je situácia podobná ako v Poľsku - počet ľudí, akceptujúcich zariadenia, rastie paralelne s kultúrnou aktivitou v oboch krajinách, ale od 4 až 7 návštev verejných podujatí podstatne klesá.

Spoločnosť Taylor Nelson Sofres uskutočnila marketingový prieskum od decembra 2001 do mája 2002 v 6 európskych krajinách na vzorke 4 303 respondentov starších ako 15 rokov, ktorí boli užívateľmi i neužívateľmi mobilných telefónov. Na výskume sa zúčastnili respondenti z Francúzska, Talianska, Fínska, Slovenska, Poľska a Maďarska.