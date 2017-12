U súrodencov storočných je pravdepodobnosť, že sa stovky dožijú aj oni

Boston 8. júla (TASR) - Zdá sa, že niektoré rodiny majú na dlhovekosť genetickú predispozíciu. Výskumy v USA poukázali na to, že u súrodencov ľudí, ktorí sa dožili sto rokov, vzniká oveľa väčšia pravdepodobnosť, že sa stovky dožijú aj oni.

Predošlé štúdie ukázali, že deti dlho žujúcich rodičov môžu zdediť ochranu pred väčšinou chorôb.

Riaditeľ štúdií na výskum dlhovekosti v Bostone doktor Thomas Peris robil analýzu z údajov 44 rodín, v ktorých sa aspoň jeden člen dožil sto rokov, prípadne viac. Bratia storočných vykazovali nízku úroveň úmrtnosti, a to najmä počas puberty a rannej dospelosti. V porovnaní s ostatnou populáciou, bratia storočných majú 17-krát väčšiu šancu dožiť sa sto rokov, pričom u ich sestier je to najmenej osemkrát.

Tieto výsledky sú ďalším dôkazom toho, že storoční a ich príbuzní sú špeciálnou skupinou ľudí, ktorá sa zdá byť odolnejšia voči chorobám. Výsledky tejto štúdie boli publikované v odbornom magazíne National Proceedings of the National Academy of Sciences. Z predchádzajúcej štúdie doktora Perisa vyplynulo, že súrodenci storočných ľudí majú štyrikrát väčšiu šancu prekročiť vekovú hranicu 90 rokov, ako ostatná populácia.

