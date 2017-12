Chameleóny v úlohe moreplavcov

8. júl 2002 o 2:22 © TASR 2002

New York 8. júla (TASR) - Hoci chameleóny nie sú majstrami v plávaní, už pred miliónmi rokov cestovali podľa amerických vedcov po moriach na prírodných pltiach. Zo svojich domovských území na Madagaskare a v Afrike sa tak dostali na európske pobrežie Stredozemného mora, do Indie a na rôzne ostrovy, napríklad Seychelly.

Do týchto oblastí sa chameleóny dostali nedobrovoľne na prírodných pltiach, najčastejšie kmeňoch stromov, ktoré boli po búrkach vyplavené do mora, píše Christopher Raxworthy z newyorského American Museum of Natural History v časopise Nature. Pri porovnávaní 52 druhov chameleónov našli vedci spoločné znaky v morfológii a genóme, ktoré ukazujú na spoločných predkov z Madagaskaru.

Z rekonštrukcií vyplýva, že chameleóny mohli tento ostrov opustiť vo viacerých vlnách. Táto domnienka je v protiklade so staršími modelmi, podľa ktorých sa predchodca chameleóna rozšíril po prakontinente Gondwana.

Americkí vedci opierajú svoje tvrdenia o argument, že prvé fosílne nálezy dávnych chameleónov sú relatívne mladé - majú iba 26 miliónov rokov. Madagaskar a India sa však od budúceho afrického kontinentu oddelili už pred 165 miliónmi rokov, pričom aj ony sa tiež rozdelili pred 88 miliónmi rokov. Chameleóny teda existovali už dávno po izolácii Madagaskaru.

Putovanie cez moria sa podarilo aj mravcom, pavúkom a iným zvieratám, prečo by ho nemohol zvládnuť aj chameleón? "Púť chameleóna cez zostane naďalej špekulatívna," píše Olivier Rieppel z Field Museum v Chicagu v komentári k článku. Teóriu o pltiach považuje za rovnako pravdepodobnú ako domnienku, že zvieratá použili pevninský most do Afriky. Toto spojenie mohlo podľa názoru niektorých vedcov ešte pred 26 miliónmi rokov existovať.