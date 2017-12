Obedná pauza: Battle of Britain

Zahrajte sa na veliteľa britskej leteckej flotily počas prvej čisto leteckej bitky v dejinách ľudstva (leto a jeseň 1940).

Battle of Britain je stratégia so zaujímavým ovládaním - leteckú trasu vašich lietadiel budete môcť nakresliť myšou. Tie pri strete s nepriateľom automaticky zaútočia. Pred naplánovaním takticky premyslených trás máte možnosť zastaviť čas - nárastom obtiažnosti to začne byť naozaj osožné. Vaším cieľom bude zabrániť, aby sa nepriateľské lietadlá dostali do vašej zelenej bezpečnostnej zóny, v ktorej sa, mimochodom, vaše postrelené lietadlá "vyliečia".

Ovládanie:

Myš + Klávesnica.

