BioWare: Ako na pokračovania úspešných hier

21. jún 2011 o 17:00 Ján Kordoš

V rozhovore pre Eurogamer sa jeden zo zakladateľ vývojárskeho tímu Ray Muzyka vyjadril aj na tému pokračovaní úspešných hier. Podľa Muzyku musia do ďalšieho dielu vložiť tvorcovia inovatívne prvky aj za cenu riskovania v kreativite. Dôležité je počúvanie hráčov v ohlasoch na pôvodnú hru, čo by chceli zmeniť, kam smerovať hrateľnosť. Ak to robíte dobre, úspech sa dostaví.

Príkladov tohto napredovania by sme v BioWare mohli nájsť minimálne dva: už spomínané Dragon Age 2 nás oproti predchodcovi skôr sklamalo a novinky v hre sme považovali skôr za zbytočné a obmedzujúce. Veľkú priazeň hráčov si však BioWare získalo pri akčnejšom smerovaní sci-fi eposu Mass Effect, ktorý už v prvom dobrodružstve poukazoval na akčnú zložku, ktoré pokračovanie iba zvýraznilo. Mnohých hráčov to nahnevalo, no tých nadšenejších bolo viac.

Mass Effect 3 bude ešte akčnejším, mnohí ho prirovnávajú skôr ku Gears of War s jednoduchými RPG prvkami. Na škodu to nie je, znovu sa budeme rozhodovať v postupe, rozprávať sa s postavami a aspoň čiastočne upravovať svojho hrdinu. Minimalizácia RPG prvkov, strata inventáru a zložitejšieho RPG systému je výhodnejšia aj pre masovejšie publikum. Naslúcha BioWare podľa vás hráčom správne? Predajnosť ich hier nasvedčuje tomu, že áno, hardcore hráči s tým však súhlasiť nemusia.

Zdroj: VG 24/7, Eurogamer, Revolucaodigital.net(obr.)