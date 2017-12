Šofér, ktorého nikto nepoistí. Päť najlepších videí týždňa

Zázraky a ďalšie zázraky. Najskôr s prstami, potom s telefónmi a mágiou. Ale aj nový diel Simon's Cat. Prinášame najobľúbenejšie videá zo sociálnych sietí.

Nová Simonova mačka

Túto mačku jednoducho milujeme. Aj keď tento diel určite nie je najvydarenejší a áno, niektoré boli oveľa vtipnejšie, Simon Tofield má vonku nový diel svojho nepodareného príživníka. Fandíme.

Prstohry

Čo všetko dokážete urobiť so svojimi prstami vy? My si občas myslíme, že dokážme urobiť celkom šikovné veci , ale nie, až takto šikovní nie sme. A asi ani nebudeme.

Dráha pre samovraha

Neveríme. Že tam neboli použité triky, že to boli naozaj betónové steny a že vodiča toho auta niekto poistil. Ale aj keby to bolo celé jeden veľký podfuk, pozerá sa na to dobre. Ani nemusíte fandiť burácajúcim motorom.

Moderná mágia

Dnešní kúzelníci si už nevystačia iba s paličkou, klobúkom a králikmi. Vo svete, kde ste polovicu svojich priateľov nikdy naživo nevideli, je aj mágia vecou technológií. Nie takých, ktoré od mágie už nedokážete odlíšiť.

Ako zaparkovať?

Slovenskí rapperi o tom zvyčajne nerozprávajú. Vlastne ani americkí. Ale aj tak jestvujú - ako to len nazvať - takéto „civilné" skladby. Napríklad hip-hop o parkovaní a nakupovaní v supermarkete.