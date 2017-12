3D fotoaparát vhodný aj pre deti

Stereoskopické 3D zobrazenie na nás vykúka spoza každého rohu a bolo asi len otázkou času, kedy zaútočí aj na deti.

Po vlne 3D televízorov, 3D Blu-ray prehrávačov, monitorov a kamier prichádza 3D fotoaparát určený výhradne pre deti. Táto hračka nie je úplne najhoršia a dá sa s ňou zažiť aj slušná zábava. Cena novinky je len 69,99 dolárov, čo nie je na pomery 3D zariadení až tak kritické a zvládnuť by to mohla väčšina peňaženiek.



DXG-018 3D je síce na detský fotoaparát tak trochu krkolomný názov, ale to nám vadiť nemusí. Hlavným lákadlom tu je aj tak netradičný dizajn doplnený o lákavé logo 3D a veľkú úlohu tu zohrávajú aj rôzne farebné verzie. Dostupná je ružová, levanduľová, zelená, oranžová a žltá (chýbajú tu už len známe postavičky špongia Bob a Hello Kitty).







Prístroju dominujú dve optiky, na zadnej časti sa nachádza niekoľko ovládacích prvkov a malý LCD displej pre kontrolný náhľad fotografií. Po odfotení je potrebné fotografie vytlačiť, pričom dvojica fotografií sa tlačí spolu a je nutné ju podľa označených bodov korektne rozstrihnúť. Posledným krokom je vloženie obidvoch fotografií do priloženého „3D zobrazovača“, v ktorom dvojica fotografií dostane želaný tretí rozmer.









Jedná sa o skutočne elegantné riešenie, ako priniesť deťom tretí rozmer do fotografií a finančne nezruinovať rodičov. Na poriadny 3D fotoaparát a 3D televízor bežná rodina financie len tak rýchlo nenašporí a tak je približne 60 Eur za túto hračku o niečo schodnejším riešením.