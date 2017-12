HTC Sensation - jednoducho senzačný?

Ak sa pozrieme na parametre ultraprenosného pracovného notebooku a smartfónu HTC Sensation, tak až tak mnoho rozdielov nenájdeme – CULV dvojjadrový procesor s pracovnou frekvenciou rekordy neláme a jeho grafická karta si veru s hrami poradí horšie, ako tá pri spomínanom smartfóne.

Doba sa nám proste mení a výsledkom sú pre niekoho možno až nezdravo výkonné mobilné zariadenia. Medzi tieto lastovičky novej doby patrí aj HTC Sensation, ktorý by si možno aj zaslúžil zmeniť označenie zo smartfónu na výkonný počítač do vrecka.

Začnime ale pekne po poriadku spracovaním – to si, samozrejme, zaslúži pochvalu, keďže si na ňom dal výrobca skutočne záležať. Základom je hliníkové šasi tvorené z jedného kusu, ktorého zatočenie po stranách oceníte hneď pri prvom páde.

Celkovo je šasi typické vysokou pevnosťou, odolnosťou aj pri menej šetrnom zaobchádzaní a v neposlednom rade tu máme aj vynikajúci dizajn. Tento prístroj má pomerne veľký dotykový displej s uhlopriečkou 4,3“ a tak je dôležité, aby pôsobil čo najpevnejšie.

Okrem hliníkového šasi sú tu použité aj plastové časti, tie sú však tiež pevné a hlavne presne sadnú a nepôsobia nijako rušivo.

Pri displeji sa nachádza štvorica podsvietených dotykových tlačidiel, na hornej strane prístroja je 3,5 mm audio výstup, tlačidlo blokovania obrazovky a na ľavej strane nájdeme microUSB konektor a dvojicu tlačidiel na úpravu hlasitosti.

Zadná strana už typicky patrí reproduktoru a optike fotoaparátu, ku ktorej patrí aj dvojica LED svetiel. Ergonómia ovládania je aj napriek väčším rozmerom pomerne slušná - prístroj sa v ruke drží veľmi pohodlne a nehrozí jeho vypadnutie v prípade ovládania len jednou rukou.

Hmotnosť nie je najnižšia, avšak tých 148 gramov je rozložených pomerne rovnomerne a tak sa dá zvládnuť aj mierne neprakticky umiestnené tlačidlo blokovania displeja, nachádzajúce sa na hornej časti.

Pri aktívnom používaní jednou rukou môžu mať problémy jedinci s kratšími prstami, keďže vzdialenosť od hornej časti obrazovku po dotykové tlačidlá nie je najkratšia a neustále naťahovanie sa stáva po chvíli aktívneho používania únavným.

Kliknite - obrázok zväčšíte.

Pri hardvéri začnime trochu netradične displejom. Ten má pomerne veľkú uhlopriečku 4,3“, pri ktorej je použité qHD rozlíšenie 540×960 bodov. To síce na jednej strane prináša vyššie nároky na hardvér, na strane druhej je však obraz dostatočne jemný a vy môžete ťažiť z väčšieho množstva informácií, keďže teraz sa na obrazovku toho proste vojde viac.

Čo sa týka reprodukcie farieb, použitá technológia Super LCD nie je vôbec zlá, no na AMOLED to nestačí a rozdiely vidno hlavne pri čiernej. Priame slnečné svetlo je tu konečnou zastávkou, rovnako ako aj pre konkurenčné modely.

Čo sa týka klasického hardvéru, nachádzame tu dvojjadrový ARM procesor Qualcomm MSM8260 s pracovnou frekvenciou 1,2 GHz, ktorému sekunduje výkonné GPU Adreno 220 s podporou najmodernejších technológií a prehrávania HD videa. Pamäť RAM má kapacitu 768 MB, interná pamäť má 1 GB a v balení bola aj microSD karta s kapacitou 8 GB.

Svižnosť telefónu je aj vďaka prítomnosti systému Android 2.3.3 vynikajúca a počas celej doby sme nezaznamenali prakticky žiadny problém. Pri graficky náročných hrách si na svoje prišlo GPU Adreno 220, ktoré by sme výkonnostne mohli prirovnať k modelu NVIDIA Tegra 2 – to znamená bezproblémové zvládnutie aj tých graficky najnáročnejších hier.

Kliknite - obrázok zväčšíte.

Spoločnosť HTC nám v tomto smartfóne prináša tretiu generáciu svojej nadstavby HTC Sense, ktorá je zase o niečo užitočnejšia a hlavne vyzerá graficky ešte dokonalejšie. Prvé zmeny sme zaznamenali pri nastavení uzamknutej obrazovky. Po novom si pri nej môžete nastaviť štyri odkazy na najpoužívanejšie aplikácie (mail, kalendár), čo vám umožní odomknutie telefónu priamo do zvolenej aplikácie.

Zobrazenie počasia prešlo veľkou zmenou a vďaka výkonnému hardvéru je teraz graficky skutočne krásne zobrazené. Prepínanie medzi jednotlivými plochami je riešené pomocou nenásilného 3D efektu, pričom tu už konečne nie sú žiadne obmedzenia pri presune a z prvej virtuálnej plochy sa okamžite môžete dostať aj na tú poslednú.

Kliknite - obrázok zväčšíte.

HTC Sensation je podľa nášho názoru vynikajúci smartfón, pri ktorom sa len ťažko hľadajú chyby či slabé stránky. Odhliadnuc od vyššej ceny (dá sa za to kúpiť slušný notebook) tu totiž na vás čaká výkonný hardvér (dvojjadrové CPU a solídne GPU), perfektné spracovanie, veľký displej s qHD rozlíšením a zabudnúť nesmieme ani na veľmi dobrú softvérovú výbavu.

Aby sme však boli spravodliví, tak nesmieme zamlčať pretriasané problémy s vypadávajúcim signálom (pri bežnom používaní sme tento problém nezaznamenali) a pre niekoho môže byť nepríjemným zistením aj prehrievanie. To sa deje pri aktívnom využívaní náročnejších aplikácií a napríklad niekoľko minút v OpenGL ES 2.0 benchmarku nám smartfón doslova rozpálilo.

S výkonným hardvérom ide ruka v ruke aj výdrž pri práci na batériu. CPU a aj grafický čip síce dokážu pri slabšom vyťažení výrazne znížiť svoje pracovné frekvencie, avšak veľký displej si tu berie svoju daň a pri aktívnom používaní budete nútení nabíjať každý deň. Aj napriek týmto nedokonalostiam je HTC Sensation aktuálne jedným z najlepších smartfónov na trhu, uvidíme však, čo nám do Vianoc výrobcovia ešte naservírujú.

MSM8260

Použitý SoC (System on Chip) Qualcomm MSM8260 v sebe integruje prakticky všetky hardvérové časti – od dvojjadrového CPU cez GPU až po pamäťový radič. Vyrobený je 45 nm technológiou a podľa technických špecifikácií je maximálna frekvencia stanovená na 1,5 GHz. Operačná pamäť typu DDR2 je podporovaná až do frekvencie 333 MHz a kapacity 2 GB, čo je dostačujúce aj s ohľadom do budúcna. Grafická časť Adreno 220 ponúka vysoký grafický výkon a podporuje množstvo API vrátane OpenGL ES 2.0 a Direct3D 9.0c.