Zaklínač 2: Vrahovia kráľov - menšie zlo neexistuje

Zaklínač 2: Vrahovia kráľov je predovšetkým dobrodružstvo. Úchvatné, len mierne výpravné, krásne, kruté, láskavé, drsné, emotívne.

15. jún 2011 o 11:20 Ján Kordoš

Na prvého Zaklínača, premiéru poľských vývojárov z CD Projektu RED, sme písali ódy, chválili hru ako o dušu a pri jej hraní sa bavili. Prvé virtuálne dobrodružstvo Geralta totiž dopadlo na výbornú, až to bolo na čisto PC projekt takmer neuveriteľné. Do tejto RPG hry bolo až detsky jednoduché zamilovať sa a viacerí z vás taktiež neodolali. Pokračovanie nazvané Zaklínač 2: Vrahovia kráľov so sebou prináša ďalšiu dávku napínavého dobrodružstva, no taktiež mierne obavy, či sa poľským tvorcom podarí udržať vysokú úroveň kvality. Latka je totiž nastavená sakramentsky vysoko.

Nebudeme chodiť okolo horúcej kaše. Máte doma PC, ktoré zvláda druhého Zaklínača na minimálnej konfigurácii? Máte radi dobrodružné hry, v ktorých príbeh nehrá druhé husle? Kladne odpovedať na obe otázky istotne nebolo zložité, no máme pre vás ešte jedno upozornenie. Pokým si Zaklínača neplánujete zakúpiť, radšej sa po tejto hre ani neobzerajte, neberte Geraltovo meno zbytočne do úst a detinsky sa nevyhovárajte, že hry sú drahé. Zaklínač 2: Vrahovia kráľov totiž predstavuje nádhernú ukážku toho, za čo sa oplatí položiť na stôl tých niekoľko desiatok Euro a verte, že tieto peniaze si do posledného centu zaslúžia ako tvorcovia, tak distribučná spoločnosť Comgad. Nestáva sa príliš často, že by sme hneď na začiatku recenzie bez akéhokoľvek naznačenia o čo vôbec ide, promptne odporúčali siahnutie po hre vo vašom obľúbenom obchode. Druhý Zaklínač ale predstavuje presne rovnako tajomný príbeh, ktorý sa pred vami odkrýva postupne, nenápadne, avšak práve to je na ňom to krásne. Ak ste predošlý diel hrali, máte výhodu, avšak v prípade, že ste si s Geraltom ešte nepotykali, nič sa nedeje, môžete skočiť rovno do jeho druhého virtuálneho dobrodružstva. A verte, že neobanujete.



V podstate teraz ide len o to, aby sme presvedčili zvyšok neveriacich Tomášov, ktorí tvrdohlavo odmietajú uveriť, že Zaklínač 2 môže smelo kandidovať na post najlepšej hry tohto roku. Nie RPG hry, nie PC hry. A ktovie do akej zábavnej kategórie, do ktorých herní novinári s obľubou škatuľkujú hry, sa Geralt dostane. Ono je to proste skvelé dobrodružstvo a pokým nebažíte stoj čo stoj po okamžitom vyvrcholení, trvá táto zábavka takých 30 hodín. A je to jazda, ktorú si budete užívať. Geralt je zaklínač - bielovlasý zabijak monštier a potvor, ktoré vo fantasy svete vytvorenom v hlave spisovateľa Sapkowského behajú po desiatkach. Zaklínač nie je klasickým hrdinom, ktorého navlečiete do vyblýskanej zbroji alebo čarodejníckeho habitu a hybaj ho zachraňovať svet. Už len samotná Sapkowskeho predloha je absolútne odlišná od ostatnej fantasy produkcie. Nájdete tu elfov, trpaslíkov i ľudí, spoločnosť im robia potvorky a príšerky známe skôr zo slovanskej mytológie, takže sa pri hraní a spoznávaní sveta cítite trochu viac doma ako v typicky americkom fantasy. Klad? Rozhodne!

Ten najväčší rozdiel je však v samotnom podaní zápletky. Už sme spomínali, že Geralt nie je tradičným hrdinom. A už rozhodne nie tým kladným. Mutant správajúci sa často bezcitne a sebecky, si musí vyberať medzi jedným a druhým zlom. Ktoré je to menšie, sa radšej ani nepýtajte, pretože každá voľba postavená pred vaše rozhodovanie, nemá vyslovene kladné riešenie. Vždy ak si musíte vybrať, niekoho poškodíte, niekomu ublížite. Ak nie priamo, vaše jednanie má následky do budúcnosti, kde sa ukáže jednoduchá životná pravda: to, čo mohlo spočiatku vyzerať ako bravúrne zvládnutie náročnej situácie, prinieslo nešťastie každému zúčastnenému. Môžeme ukázať prstom na Dragon Age 2, jedného z tohtoročných kandidátov na RPG hru roku. Podobné zmýšľanie pri výbere vhodnej odpovede zažijete i tu, pôsobí to navyše omnoho prirodzenejšie, akoby drsnejšie, ľudskejšie, tvrdšie. Rozvetvená zápletka sa môže napokon zastaviť až v 16 rôznych koncoch. Menej je niekedy viac, ale možno práve ten náš záver bol akoby useknutý, čakajúci na vyslobodenie s príchodom ďalšieho pokračovania, kedy sa príbeh rozuzlí.

Ešte sme skutočne stále nič neprezradili o hre samotnej a ani sa nám do toho príliš nechce. Na Zaklínačovi je totiž nádherne presne to postupné rozmotávanie tajomného klbka rôznych príbehov. Prezrádzať čokoľvek je priam rúhanie. Kráľovraždy sú len začiatkom, postupne začnete odhaľovať to, kto za všetkým stojí, kto je len bábkou v rukách mocných, kam sa príbeh začne stáčať, že každý má svoje vlastné ciele a niekto jednoducho musí zomrieť. Sledovať jednotlivé nitky osudu všetkých zúčastnených, i sekundárnych postáv, je nesmierne zaujímavé, absolútne jednoduchou formou nám CD Projekt RED vytvoril uveriteľný svet. Precízne vykreslené rasové pomery až zamrazia. Elfovia rozhodne nie sú tým váženým a vznešeným národom, ale zatrpknutou rasou žijúcou v úzadí, s teroristickými chúťkami. Trpaslíkovia rozhodne nepripomínajú roztomilých škriatkov z rozprávok a ľudia sú jednoducho egoistické, namyslené a bezcitné svine. Podlieha tomu i slovník a samotné rozhovory sú na herné pomery vulgárne. Avšak nie nasilu, je to jednoducho svet, v ktorom sa práve zomiera za kadejakú hlúposť. Často tú ľudskú. Geralt je teda aktívne zapojený do vyšetrovania kráľov a politika sa slušne hrať nedá. Navyše trpí stratou pamäte a stále je možné, že je do všetkého nepriamo zapletený.

Zaklínač 2 je tak trochu iným RPG. Skôr by sme ho mohli nazvať dobrodružnou hrou. Nejde o žiadne zbytočne ukecanú hru s príliš mnoho štatistikami, tabuľkami a komplikovaným herným systémom. Dokonca aj súbojový systém je skôr akčnejšie ladený. Ale to, v čom hra exceluje, je jednoznačne atmosféra, ponorenie sa do sveta a prežívanie zaujímavého príbehu. Aj preto neprezrádzame nič konkrétne z deja, hoc by sa dalo čosi naznačiť aspoň z úvodného úteku z väzenia. Bola by to ale ohromná škoda. Už len preto, že každý príbeh si podľa vašich volieb vykračuje po odlišnej ceste. Je to krásne, je to pútavé, je to skrátka čosi iné, než v iných hrách.

Mali by sme ale zabrdnúť aj do konkrétnych faktov, nech nie sme kameňovaní za bľabotanie o čomsi, čo sa popísať v podstate bez zbytočného vyzrádzania zápletky ani nedá. Nečakajte klasické RPG tabuľky, dávanie bodov do sily po vyskočení o level vyššie a podobne. Jediné, čo aktívne ovplyvňujete, je výber predmetov, ktoré bude mať Geralt na sebe a používa ich a ktoré schopnosti si odomknete po poskočení hrdinu o úroveň. Celkovo štyri vývojové stromy (z toho jeden maličký, všeobecný, chudáčik náš jeden) vás nepletú a dávajú jasne najavo, k čomu slúžia: boj, alchýmia, mágia. Na tieto segmenty sa orientujete i v hre a je len na vás, kde pritlačíte a či pôjdete do lesa zbierať bylinky, budete pravidelne používať elixíry a mutagény. Nie je to nič zložité, zlepšovanie útokov v percentách, zvyšovanie zdravia, zlepšovanie účinkov elixírov, magických znamení s občasnou špecialitkou, no na tú si príliš nezvykajte. Jednoduché a prosté, vidíte a cítite postup svojho hrdinu, jeho schopnosti vám rastú pod rukami, môžete si dať ukuť lepší strieborný meč u odborníka (samozrejme trpaslíka), ak nájdete príslušný zvyšok a podobne. Nie ste zbytočne zahlcovaní zbytočnosťami či príliš komplexnými pravidlami, všetko napreduje absolútne plynule, až nadobudnete pocit, že ono dokonca v tomto môže pripomínať i Diablo.

Nie je to až tak vážne, hoc prvý pohľad na boj k tomu môže zvádzať. Tvorcovia tentoraz upustili od minule použitých časovaní a reťazení útokov - nie úplne, len sa nemusíte triafať do tesného časového limitu, ale akoby prirodzene sami vycítite, kedy kliknete ľavým tlačidlom myši pre rýchlejší ale slabší výpad či pravým pravým pre... ved to poznáte. Nemáte pocit, že sa musíte uklikať k smrti, tak to v druhom Zaklínačovi nefunguje a skôr pokojne a s rozvahou klikáte a Geralt predvádza nádherné a akrobatické divadlo so svojim mečom. Ostatné zbrane ani príliš nepoužíva, je to predsa zaklínač. Do bojov môžu - ak ich budete používať - prehovoriť aj znamenia. Geralt ich ovláda celkovo päť (Aard, Yrden, Igni, Quen a Axie), predstavte si pod nimi klasické kúzla ako telekinetická vlna, znehybnenie, prúd ohňa, ochranný štít či očarovanie nepriateľa. K slovu sa dostanú pasce či peterdy, pravidelne budete piť elixíry na rýchlejšiu regeneráciu zdravia, videnie v tme, zvyšovanie zranení, posilnenie schopností, oslabenie napríklad pôsobenia jedu. Taktiež je možné potierať čepeľ svojho ostrého priateľa špeciálnymi olejmi. Má to celé svojské čaro, činnosti vykonávate bez väčších protestov a radi, tieto rituály sa pre vás pri meditácii stanú relaxom.

Inventár je znovu riešený cez klikateľné a charakteristické ikony a rozbaľovacie menu s názvom predmetu - nie je to zlý systém, máte obmedzenú nosnosť batohu, avšak niekedy sa budete v ponukách strácať, chcelo by to viac grafiky v inak textových položkách, lepšie využitie priestoru. Isteže, vyzerá to efektnejšie, ale nie vždy je inakosť správnou cestou. Taktiež je mierne nepraktické, že elixíry je možné piť len pri meditácii; činnosti, ktorú aktivujete len na miestach, kde na vás nik neútočí. Pochopíme to pri alchymistických miešaniach elixírov, čakaní na určitú hodinu (niektoré úlohy sú závislé na časovom období), ale prečo sa nemôžeme posilniť počas samotnej bitky. Je to jednoducho divné. Hlavne ak neviete, kedy presne sa hra sama uloží (manuálny quick save tu funguje) a spustí cut-scéna s príchodom napr. obrovského krakena. Niektoré drobnosti späté s ovládaním riešil patch, niektoré nás iritujú doteraz. Už sa počas súbojov nestane, že by ste miesto nepriateľa omylom klikli na výbavu, ktorú nechal po sebe iný, už mŕtvy nepriateľ a volili, čo si vezmete do svojho inventára. Počas bitky. Predmety sa stanú aktívne až v momente, kedy je na scéne kľud. Ale to, že niekedy sú súboje neprehľadné, kurzor preskakuje z jedného nepriateľa na druhého, tu stále zostalo. Pocítite to hlavne v stiesnených priestoroch (podzemné katakomby) alebo pri takmer záverečnom boji s drakom. Ide o jedinú významnú vadu ovládania, inak je vynikajúco navrhnuté pre myš a klávesnicu.

Dobrodružstvo je navrhnuté tak, aby ste mali čas na nezáväznú konverzáciu, s ostatnými NPC, z ktorých vám niektoré zadajú postrannú úlohu, iné vám len podajú tu dôležitú, tu nepodstatnú informáciu. Taktiež môžete na vlastnú päsť preskúmavať prostredie, odhaľovať tajomné zákutia, kam by ste inak ani nemuseli vstúpiť. Zaklínač 2 síce nie je žiadne RPG s otvoreným svetom, celý dej je rozdelený do troch kapitol odohrávajúcich sa v odlišnom prostredí, ale stále máte dostatočnú voľnosť, takže sa necítite ako v Dragon Age 2. Vynikajúco sú do hry zapracované postranné úlohy, ktoré vás nenudia tým, aby ste doniesli desať vlčích kožúškov alebo čosi podobné. Sú zviazané takisto príbehom, ktorý zasahuje do základného námetu len úplne okrajovo a skôr rieši nenápadne situácie v danom akte. I tu ale dostanete na výber hneď niekoľko morálnych volieb, kedy netušíte, čo je v skutočnosti správne. Nemalú úlohu v tom zohrávajú samotné dialógy, od ktorých by sa mohla konkurencia učiť. Áno, v BioWare to vedia, ani ten nový Fallout: New Vegas nebol zlý, ale Zaklínač 2 predstavuje v pútavosti dialógov bezkonkurenčného kinga, ktorý s dukeovskou noblesou nakopáva všetkých do... brucha.

Jemne načrtnime aj technické spracovanie - po každej stránke takmer úplne bezchybné. Začneme nezvyčajne, ozvučením. Dabing ostal tentoraz anglický, v Comgade sa rozhodli nesiahnuť po predabovaní do češtiny. Spravili najlepšie ako mohli, hoc hovorené slovo nie vždy korešponduje s českými titulkami, text sa knižnej predlohe blíži omnoho viac. Už len rôzne prízvuky jednotlivých rás či odlišného vyjadrovania sa zástupcov krajín, by boli pri vynikajúcom dabingu utrpením. Ten je skvostný práve pre rôznorodosť hlasové fondu a žiadna postava nie je nahovorená akoby z donútenia, monotónne, nezáživne. Hudbu netreba ani veľmi rozoberať. Dostala maximálne hodnotenie a tých niekoľko skladieb je tak kvalitných, chytľavých, osviežujúcich, že siahnete po soundtracku (ktorý dostanete len tak mimochodom spoločne s hrou) i mimo hrania. Vyše hodiny hudby je dosť na to, aby ste sa do nej tajne zamilovali.

Zaklínač 2 beží na interne vytvorenom Red engine. Hoci jednotka zle nevyzerala, obmedzenia boli jednoznačné: otravné nahrávanie nových lokácií, hoci aj pri vstupe do budovy. Tohto sa pokračovanie bravúrne zbavilo a loading obrazovku uvidíte počas hrania skutočne len sporadicky. Pri nahrávaní nového aktu a nie sú to žiadne ukrutne dlhé doby. Engine je vynikajúci: dovoľuje vykresliť rôznorodé prostredie, ktoré pohladí dušu dobrodruha (na rozdiel od úbohého Dragon Age 2, ktorý najprv fascinoval, potom nudil a následne sme pozerali do kalendára, koľkýže rok sa nám to píše). Detailne vymodelované objekty robia pri správnom nasvietení svoje. Ak začne v lese pršať, zapadne slnko, sadne nepríjemná hmla, počujete lomoz a v diaľke uvidíte čosi lezúce zo stromu, budete mať dosť. Hoci sa nám najviac pozdávala lokácia prvého aktu prístavné mesto Flotsam s lesmi za chrbtom, ani trpasličí Vergen a jeho priľahlé skalisté prostredie či záverečný mierne zasnežený a rozborený Loc Muinne nie je na zahodenie. Animácie pohybov, detailne vykreslené textúry, časticové efekty, nádherná hra svetla a tieňov - to všetko je pohladenie po duši a samozrejme si vyžaduje trochu lepší stroj, no ani po znížení detailov a rozlíšenia sa nemusíte obávať otrasného spracovania. Animácie v engine hry sú vynikajúce, kreslené flashbacky sú priam úchvatnými obrázkami, ktorým by sme sa všetci potešili i v knihe. Najviac nás však potešil dizajn prostredia, čo sme z neho cítili - jednak pre krajinu pôvodu hry a jednak pre snahu spojiť fantasy s krutým, ale skutočným svetom. Optimalizácia je inak výborná.

Zaklínač 2: Vrahovia kráľov je predovšetkým dobrodružstvo. Úchvatné, len mierne výpravné, pretože hlavný hrdina Geralt sa nerád stará o problémy druhých, avšak o to viac si užijete jeho vlastné trápenie. Isteže, môžete sa na túto hru pozerať ako na zmes vulgárnosti (čitateľom predlohy bude trpasličí dialekt spôsobovať nemalú rozkoš) a erotiky (vyspať sa môžete s niektorými postavami z príbehu, ako aj využiť služieb miestnych dám za nejaký ten poplatok), avšak o tom Zaklínač nikdy nebol, nie je a ani nebude. Je to rýdzo dospelá hra, ktorá vás prinúti zamyslieť sa nad svojimi rozhodnutiami tak trochu inak. Nepozeráte sa na to spôsobom: že dobre, tento teraz zomrie, tento prežije, ale hľadáte morálne posolstvo, ktoré v podstate nemáte šancu nájsť, pretože sviňa je v tejto hre - a žiaľ takmer ako vždy i v skutočnosti - úplne každý. Kruté priznanie: o hre sme premýšľali i mimo hrania, hoc i pri piatočnom podvečernom posede s priateľmi pri zlatistom moku. Snažili sme sa kľučkovať medzi príbehom, nič nevyzradiť a verte, že vybrať hneď niekoľko príkladov by bolo jednoduché, ale musíte nám veriť. Druhý Zaklínač nie je žiadne hardcore RPG, nie je to ani tupá akčná hra. Je to titul, ktorý musíte skúsiť, musíte ho nechať, nech si vás získa. A zápory? Občas blbnúca kamera s ovládaním a tretí akt je svojou krátkosťou a otvoreným koncom tak trochu šplechnutím ľadovej vody do hráčovej tváre. Inak hlasitý potlesk do poľského CD Projekt RED. Takto sa robia hry.