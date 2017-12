Švédi budú kúriť ľudským teplom

Železničnou stanicou v Štokholme prejde denne štvrť milióna ľudí. Energiu, ktorú vyprodukujú, bude využívať neďaleká kancelárska budova.

14. jún 2011 o 15:30 Matúš Krčmárik

ŠTOKHOLM, BRATISLAVA. Železničnou stanicou v Štokholme každý deň prejde štvrť milióna cestujúcich. Väčšina z nich sa po rannom príchode do práce večer vracia domov. Spolu s obchodmi a občerstveniami vyprodukujú množstvo tepla. To doteraz ostáva nevyužité.

Ešte tento rok sa to zmení. Spoločnosť Jernhusen, ktorá vlastní stanicu, už čoskoro bude vďaka ľudskému teplu zo stanice čiastočne vykurovať svoju neďalekú trinásťposchodovú kancelársku budovu.

Lacné a obnoviteľné

„Je to lacný a obnoviteľný zdroj energie,“ povedal pre TIME Karl Sundholm, ktorý na projekte pracuje. Hovorí, že na využitie tejto energie stačí len niekoľko rúr, vody a púmp.

Ventilácia odčerpá zo stanice nadbytočné teplo, ktoré by sa za bežných okolností bez úžitku vylúčilo do okolia. Teplom sa zohreje voda a tá sa rúrami dostane do kancelárskej budovy.

Týmto spôsobom by chceli získať 15 až 30 percent energie, ktorú budova na kúrenie spotrebuje. Náklady na vykurovanie by mohli klesnú až o štvrtinu, majitelia si preto sľubujú, že ich investícia sa im vráti už o päť rokov.

Nejde o celkom nový nápad. Vďaka energii, ktorú produkovali zákazníci, si teplotu reguluje aj nákupné centrum v Minneapolise. Prvýkrát sa však týmto spôsobom prepoja dve budovy.

Byty budú raz zohrievať kancelárie

Vo Švédsku sú obnoviteľné energie veľmi populárne, navyše klasické zdroje sú napríklad oproti Spojeným štátom drahé. Odborníci však upozorňujú, že v nasledujúcich desaťročiach ceny stúpnu a nastane veľký boj o zdroje, ktoré ostanú.

„Ľudia teraz začínajú uvažovať o distribúcii tepla po celom svete. Ale náklady a výnosy budú veľmi záležať od klímy a ceny energií v konkrétnej krajine,“ cituje BBC Douga Kinga, konzultanta v oblasti obnoviteľných energií.

Aj Sundholm hovorí, že nápad, na ktorom pracuje s Klasom Johanssonom, chce posunúť ešte ďalej. „Mojím cieľom je, aby sme jedného dňa vedeli ráno presunúť teplo, ktoré ľudia vytvoria v domoch, na ich pracoviská a večer opačným smerom,“ povedal TIME.

Prvé výsledky už na jeseň

Zatiaľ to však nie je možné, lebo budovy musia byť blízko od seba, maximálne sto až dvesto metrov. Na väčšie vzdialenosti je veľmi náročné presúvať takéto nízke teploty.

Budúcnosť podobných projektov určite veľmi ovplyvní to, ako sa osvedčí ten štokholmský. Už teraz sa oň zaujímajú ekológovia a mestskí architekti. Prvé výsledky budú mať na jeseň, keď kúrenie ľudským teplom spustia.