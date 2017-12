Ukázalo Apple svoju tajnú zbraň? Päť najlepších videí týždňa

Budúcnosť Apple, škodoradostní kamaráti aj Darth Vader v Disneylande. Najobľúbenejšie videá, ktoré aj tento týždeň zabávali sociálne siete.

11. jún 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Najlepší priateľ človeka

Vraj človek je korunou tvorstva. Alebo ak nie rovno korunou, tak aspoň tým najdôležitejším bordelárom na celej planéte. Ako jediní dokážeme posielať do kozmu rakety, vymysleli sme mikrovlnku a vieme šoférovať autá. Teda, fakt ako jediní?

video //www.youtube.com/embed/QPdNOUJITwY

Skutočný technický zázrak

Tiež sa vám zdajú tie ultratenké, moderné, blikajúce serepetičky ako vcelku nudné? Alebo naopak milujete všetky tie technické zázraky, ktoré svet robia - nie, vážne - jednoduchším? Nevieme, ako to je naozaj, ale zariadenie z tohto videa chceme tiež.

video //www.youtube.com/embed/LAhP-yLJJ9s

Blikajúci tanec

Už sme videli všeličo. Úžasných tanečníkov, spevácke (vraj) supertalenty z garáží a karavanov. Väčšinou pritom víťazil obsah nad formou. Teraz sa skóre konečne začalo vyrovnávať: a forma víťazí nad obsahom. Vedeli sme, že raz to musí doraziť aj k hľadačom talentov.

video //www.youtube.com/embed/XRwX9oCaE9Q

Len mu daj. Viac

Škodoradosť je najlepšia... Veď to poznáte, každý máme nejakých kamarátov. Aj "kamarátov". Nasledujúce video je hlúpe, ale úprimne, kto z nás už niečo podobné neurobil?

video //www.youtube.com/embed/6PKQE8FM2Uw

Svet sa zbláznil

Aký by to bol týždňový prehľad populárnych videí, keby sme zabudli na naše obľúbené Hviezdne vojny? Nie, nezabudli sme. Takto to dopadne, keď jeho temné lordstvo navštívi - no fuj - Disneyland.