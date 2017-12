Obedná pauza: nájdite "t"

Písmenko "t" anglického slovíčka "It" sa z neznámeho dôvodu rozhodlo osamostatniť a vybralo sa na vandrovku...

15. jún 2011 o 11:30

Písmenko "t" anglického slovíčka "It" sa z neznámeho dôvodu rozhodlo osamostatniť a vybralo sa na vandrovku. Litere "I" sa táto situácia nepáčila, a zaumienila si pohľadať svojho kolegu. V hre The I of It jej v tom môžete pomôcť - ovládajte, rozťahujte, stláčajte ju a prekonajte ňou najrôznejšie prekážk ...y

Ovládanie:

Šípky, alebo klávesy W, S, A, D.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu Zlatko.Papucsek@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.