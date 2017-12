Obedná pauza: tele(š)port

Ocitli ste sa v mystickom svete, v ktorom sa dejú záhadné veci. Ak chcete vyjsť na jednom konci, objavíte sa na druhom a po každom prípadnom úmrtí opäť ožijete.

16. jún 2011 o 11:30

Niežeby to nebola sranda, ale pravdepodobne máte aj iné povinnosti - treba ísť do obchodu, po malého do škôlky, vyvenčiť psa, podojiť kravu... Akonáhle prejdete 30 dverami všetkých 30 levelov Warp Game, môžete ísť.

Ovládanie:

Klávesnica.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu Zlatko.Papucsek@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.