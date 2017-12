V IC vlakoch má byť WiFi

Železnice zisťujú, či by vo vlakoch mohol byť internet. Má sa to týkať súprav InterCity. Cestujúci si zaň možno priplatia. Kúpa lístkov cez mobil závisí od poplatkov operátorom.

10. jún 2011 o 0:00 Daniela Krajanová

BRATISLAVA. Dlhé rady pri pokladniciach na železničných staniciach môžu byť minulosťou. Vo viacerých vlakoch by ste sa mali bez problémov pripojiť na internet.

Železničná spoločnosť Slovensko sa totiž chystá zaviesť kúpu lístkov cez mobil, rovnako ako aj WiFi. Nedávno vyzvala záujemcov, aby predložili návrhy, ako tieto zmeny zaviesť.

Bezdrôtový internet by sa mal týkať vlakov InterCity, povedal hovorca železničnej firmy Alexander Buzinkay. Najprv by to mali byť spoje na trase Bratislava – Žilina – Košice. Kedy by však WiFi mohla byť vo vlakoch realitou, sa zatiaľ nedá povedať, tvrdí Buzinkay.

Nie je isté ani, že to bude do konca roka. Rozhodnuté nie je ani o tom, či si za internet cestujúci budú priplácať. „Napríklad v Nemecku nie je WiFi zadarmo,“ povedal Buzinkay.

Iba v nových vlakoch

Pre staršie typy vlakov bude internet zrejme pasé. Pokus zaviesť v nich WiFi už totiž prebehol, ale neúspešne. „Vozne technicky neutiahli systém na príjem signálu,“ povedal Buzinkay.

Kde je v pláne internet Najprv sa plánuje do vlakov InterCity na trase Bratislava – Žilina – Košice.

Nájsť by sa mal dať aj v nových vlakových súpravách, napríklad vo vlakoch sv. Katarína a Lucia.

V najbližších rokoch má pribudnúť 32 nových vlakových súprav, v ktorých by mohlo byť WiFi.

Či sa bude za internet vo vlaku platiť, nie je jasné.

Najpravdepodobnejšie by sa tak WiFi mala dostať okrem IC spojov do nových vlakov.

Naposledy pribudli dva dvojposchodové spoje Katarína a Lucia. Tie jazdia najmä v okolí Žiliny. Najbližšia nová súprava by zasa mala jazdiť na východe. V ďalších dvoch až troch rokoch má byť nových vlakov dokopy vyše 30.

Internet má byť aj vo vlakoch, ktoré budú od marca budúceho roka jazdiť medzi Komárnom a Bratislavou. Túto trať totiž preberá súkromná firma Student Agency.

Autobusy s internetom

Autobusoví konkurenti železníc na dlhých trasách nevylučujú, že im zavedením internetu železnice odlákajú časť klientely. „Je to možné, bude to závisieť najmä od ceny cestovného,“ povedala Elena Belicová z dopravnej firmy Eurobus.

Upozornila tiež na to, že železnice sa koncom leta chystajú zvyšovať cestovné. Dodala, že na určitých trasách má WiFi aj Eurobus, a to konkrétne medzi Prešovom, Košicami, Zvolenom, Nitrou až po Bratislavu.

Dopravu do sto kilometrov majú na starosti župy, ktoré ju objednávajú od SAD. Odlevu cestujúcich sa neobávajú.

„Podľa dostupných informácií sa tieto novinky týkajú diaľkovej dopravy, nie regionálnej,“ povedala hovorkyňa košického magistrátu Zuzana Bobriková.

Kúpu lístkov cez SMS môže ešte ohroziť cena, ktorú si za služby zapýtajú mobilní operátori. V bratislavskej MHD si podľa Buzinkaya účtujú aj 30 percent z ceny lístka.

Mobilní operátori svoje marže nekomentovali. Orange a Slovak Telekom však potvrdili, že uvažujú o tom, že navrhnú pre železničnú firmu riešenie WiFi systému.

Cestujúcich má od začiatku júna lákať aj občerstvenie vo vlaku.