Ohromujúce Need for Speed: The Run

8. jún 2011 o 10:00 Ján Kordoš

Underground 2 a povedzme interaktívne dobrodružstvo v štýle Heavy Rain? Budete sa čudovať, ale tento popis sedí na nové Need for Speed: The Run. Akčnejšie ladené pretekanie s políciou v pätách nočným mestom si môžete pozrieť priamo v ukážke z hrania. Nehovorte, že sme vás nevarovali, budete si to chcieť skúsiť hneď a teraz, budete chcieť vidieť viac. video //www.sme.sk/vp/20928/ Pozrieť si môžete i kamerou nasnímané hranie totožnej sekvencie. Ešte pripomenieme, že cieľom hry bude prejsť naprieč celými Spojenými Štátmi v nelegálnych pretekoch. Need for Speed: The Run očakávame pre všetky mysliteľné platformy 18. novembra. Zdroj: Fileshack,Gametrailers