Uzatvorenie jedného prípadu počítačovej kriminality trvá až 3 roky

5. júl 2002 o 10:54 © TASR 2002

Bratislava 3. júla (TASR) - Uzatvorenie prípadu počítačovej kriminality alebo porušovania duševného vlastníctva súvisiaceho s právami plynúcimi z nelegálneho využívania softvéru trvá od dvoch do troch rokov. Podľa právnej zástupkyne Business Software Alliance (BSA) Adriany Tomanovej by sa po očakávanej novelizácii Trestného poriadku mal tento notoricky dlhý čas trochu skrátiť.

Počítačová kriminalita sa v praxi rieši prostredníctvom trestného konania, ktoré začína na polícii, ďalej postupuje vyšetrovateľom, následne prokuratúre a končí na súde. Tieto všetky kroky zapríčiňujú zdĺhavosť riešenia. V budúcnosti očakáva A. Tomanová v oblasti počítačovej kriminality podporu a rýchlejšiu spoluprácu BSA so špecializovaným pracoviskom na počítačovú kriminalitu, ktoré bolo zriadené v rámci Prezídia PZ, správy kriminálnej a finančnej polície. V spolupráci so špecializovaným pracoviskom sa plánuje uskutočniť kontrola v malých a stredných podnikoch so zameraním na dodržiavanie práv výrobcov počítačových programov a BSA uskutoční softvérový audit v jednom slovenskom periodiku. I naďalej bude pôsobiť BSA v oblasti osvety, výchovnej a preventívnej činnosti za účelom zabezpečenia nižšej počítačovej kriminality.

V súčasnosti BSA na Slovensku pracuje na viacerých prípadoch počítačovej kriminality. Za prvý polrok eviduje združenie BSA 19 spoločností s podozrením na nelegálne používanie počítačových programov a 14 prípadov nelegálnej výroby a ponuky počítačových programov. Podľa informácií BSA dosahuje na Slovensku softvérová kriminalita takmer 45 %, čo znamená, že takmer polovica programového vybavenia k počítačom sa používa nelegálne.

BSA vznikla v roku 1988 ako profesijná organizácia na ochranu počítačových programov. V súčasnosti pôsobí v 30 krajinách sveta a ťažisko jej pôsobnosti je v oblasti bezpečnosti, vzdelávania a výchovy a legislatívy.

