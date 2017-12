Metro: Last Light - posledná stanica záchrany

Pokračovanie Last Light nebude príliš meniť to, čo fungovalo minule. Spojenie hororovej atmosféry a depresívneho putovania zničeným svetom je stále niečo neotrelé.

9. jún 2011

Akčnú hru Metro 2033 bolo pre skúsených harcovníkov náročné prehliadnuť. V ústraní vyvíjaný projekt ukrajinského 4A Games začal vystrkovať rožky až pred svojim vydaním a výraznejšie sa nepresadil len kvôli slabšej marketingovej kampani vydavateľa THQ. Ten si napokon chybu priznal a pokračovanie (nie Metro 2034) už chce zviditeľniť čo najviac. V pôvodnej hre sme nakukli do postapokalyptického sveta, v ktorom ľudstvo zdevastovala nukleárna vojna a zbytky civilizácie prežívajú v podzemí. Jednou z bášt je napríklad i moskovské metro, kde sme sledovali príbeh Arťoma. Boj proti mutantom i rôznym frakciám ľudí nás viedol lineárne naprieč pútavým príbehom. Hoci sa tvorcom nepodarilo dokonale preniesť atmosféru knižnej predlohy od Glukhovského do virtuálnej podoby, išlo o riadne napínavé dobrodružstvo.

Pokračovanie Metro: Last Light nebude príliš meniť to, čo fungovalo minule. Spojenie hororovej atmosféry a depresívneho putovania zničeným svetom je stále niečo neotrelé. Podobný ráz si uchová aj Last Light. Lineárny postup medzi vybranými stanicami či oblasťami je zviazaný príbehom, ktorý nám nedovolí užívať si absolútnu voľnosť ako napríklad vo Falloute či Stalkerovi. Na masovú epickosť ale vo 4A Games ani nevsádzajú, pretože si uvedomujú problémy z toho prameniace. Stačí si spomenúť na vyššie uvedeného Stalkera a bugy. Jednotlivé stanice metra sú pod nadvládou určitých frakcií, pričom nie všade sa k Arťomi, hrdinovi pokračovania, správajú práve priateľsky. Ak sa má napríklad hlavná postava presunúť cez stanicu, ktorú okupuje fašistický Reich, bez akcie sa nezaobídete.

Práve v týchto momentoch dostane na výber riešenie situácie. Akčný postup obsahujúci výhradne streľbu bude možný, avšak do úvahy musíte vziať ako prostredie samotné, tak aj nie príliš stabilnú funkčnosť zbraní, ktoré sa vám môžu v najnevhodnejšej chvíli zaseknúť, o nedostatku munície nehovoriac. V podzemí, kde vládne tma, sa ale priam núka obozretný postup v tieňoch či neosvetlených priestoroch. Jednotlivé hliadky nemusíte upozorniť na svoju prítomnosť, môžete ich vylákať zo svojich opevnených a osvetlených postov. Vylepšený engine hry dovoľuje doslova hrať sa so zdrojmi svetla a pozorovať nepriateľov podľa zábleskov pri streľbe zo zbraní. Taktiež môžete svetlo uhasiť vodou či vypnúť elektrické osvetlenie alebo žiarovku povoliť zo závitu. Netreba ani dodávať, že atmosféra vďaka týmto momentom rastie, keďže z tmavých kútov sa môže vynoriť ktokoľvek alebo čokoľvek. Hlavne ak žiadnu návštevu neočakávate. Hardcore mód len pre skutočne drsných hráčov bez HUDu a náročnosťou na hranici medzi vytržením a frustráciou sa nestratí ani v Last Light.

Priame strety s ľudskými nepriateľmi sa budú striedať s nájazdmi mutantov. Objavovanie nových miest patrilo medzi tie najviac nasiaknuté atmosférou. Pozrieme sa znovu i na povrch, ktorý chcú vývojári využívať častejšie. Navštívime nielen dobre známu knižnicu (plynová maska je nutnou výbavou - a prerývané dýchanie, rosiace sa sklá dokážu spoločne s ruchmi prostredia spraviť svoje), ale napríklad aj katedrálu či iné exteriéry. Nukleárna zima postúpila, poletujúci popolček sa usadil, sneh sa roztápa. To je priam ideálna situácia pre skúmanie prostredia v omnoho väčšom rozsahu. Na absolútne voľný pohyb a exploráciu ani nepomyslite, pri pohybe "tam vonku" ste totiž na očiam nielen mutantom, ale aj ostatným stalkerom pátrajúcich po potrebných zdrojoch prežitia v podzemí.

Metro: Last Light nebude výrazne odlišnou hrou od "jednotky". Úplne ale postačí, ak hrateľnosť vývojári rozšíria. Atmosféra založená na priestoroch osvetľovaných dynamicky sa pohybujúcim svetlom kývajúcich lámp nám môže dať omnoho viac ako otvorený svet so stovkami sekundárnych questov. Niekedy budeme postupovať v skupine, inokedy potichu sami či so sprievodcom, no stále to bude primárne one-man show, ktorú si užijeme vďaka pomalému postupu, depresívnemu a nebezpečnému svetu. Plienky so sebou, nikdy netušíte, čo vás čaká za najbližším rohom a či to, čo ste práve začuli nebolo len zhrdzavené potrubie alebo hladný mutant.