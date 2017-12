Bláznivá gangsterina Saints Row: The Third v serióznej animácii

7. jún 2011 o 7:50 Ján Kordoš

video //www.sme.sk/vp/20903/

Isteže, nebude to nič pre babičky s vnúčikmi, avšak Saints Row bolo vždy takým GTA, ktoré naschvál preháňa a neberie si servítky pred ústa. Aby ste videli hru aj v chode, pridali sme do článku i videointerview so zostrihanými zábermi z hrania.

Zdroj: Fileshack,Gametrailers