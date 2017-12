Apple odstrihol iPhone od počítačov, hudbu pošle vzduchom

Steve Jobs sa na jeden deň znovu vrátil do práce. Oznámil, že sa mu podarilo dotlačiť veľké hudobné vydavateľstvá, aby sprístupnili svoje piesne online.

6. jún 2011 o 21:26 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Najskôr presadil prechod z walkmanov na mp3 prehrávače a iPody a spopularizoval digitálnu hudbu pre masy Američanov. Teraz sa snaží dostať hudbu z počítača na internet. Tak, aby ste sa k nej dostali čo najľahšie a bez káblov.

Šéf Apple Steve Jobs včera znovu prerušil svoju zdravotnú dovolenku a predstavil novinku, s ktorou by chcel znovu zatlačiť na štandardy hudobného priemyslu.

Pritlačil giganty hudby

Výrobca iPhonov dokázal dotlačiť hlavné hudobné vydavateľstvá Emi či Warner k tomu, aby sprístupnili svoje piesne aj online. Službu, ktorej sa upísali, pomenoval iCloud.

Steve Jobs uspel tam, kde zlyhal napríklad vyhľadávač Google či internetový obchod Amazon. Jobs včera na konferencii WWDC 2011 oznámil, že Apple spúšťa službu iCloud, ktorá umožní používateľom skladovať svoje súbory, ako napríklad hudbu, knihy či fotky, na serveroch Apple.

Dáta majú byť prístupné zo všetkých zariadení, ktoré firma vyrába. Súbor, ktorý sa dostane do služby iCloud, má byť prístupný z iPhonu, počítača či iPadu a na všetkých zariadeniach sa používateľ dostane k aktuálnej verzii.

Týkať sa to má aj hudby. Pesničky v online sklade sa budú môcť automaticky sťahovať do zariadení telefónu či tabletu. Apple sa podarilo uzatvoriť dohodu s väčšinou hudobných vydavateľstiev. Znamená to, že pesničky budú dostupné v dobrej kvalite a svoju hudobnú zbierku budete môcť dostať online za pár minút.

Na rozdiel od podobných služieb nemusíte všetky svoje súbory poslať na server Apple cez svoju internetovú linku. Za poplatok 24 dolárov ročne, vám Apple umožní preskenovať vašu zbierku hudby, rozozná vaše pesničky a zo serveru vám pustí verziu priamo z katalógu vydavateľstva. Proces má fungovať aj so starými MP3 skladbami, ktoré ste si spravili z CDčiek.

Keďže nemusíte súbory posielať, bude prenos vašej hudobnej zbierky otázkou minút. Je to možné práve vďaka dohodám, ktoré Apple uzavrel s hudobnými spoločnosťami.

Komplikovaná synchronizácia bola doteraz jedným z hlavných problémov zariadení od Apple. Každé zariadenie sa potrebovalo pripojiť k počítaču a porovnať si zoznam hudby so súbormi nahranými v počítači.

Odstrihnutí od káblov

iCloud odstrihne iPhony a iPady od počítačových káblov. Synchronizácia bude prebiehať vzduchom - bude stačiť pripojenie na wifi či mobilnú sieť a obsah sa do zariadenia dostane.

„Ak si myslíte, že to s presunom k online hudbe nemyslíme vážne, mýlite sa,“ povedal Jobs na konferencii. Firma v posledných mesiacoch výrazne rozširuje svoje dátové centrá, ktoré majú pokryť požiadavky novej služby.

Podobnú službu zameranú na hudbu predstavil minulý mesiac Google s rozdielom, že vyhľadávaču sa nepodarilo uzatvoriť dohodu s hudobnými vydavateľstvami. Ich podmienky označili predstavitelia Googlu za nezmyselné.