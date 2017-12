K bezplatnému Wi-Fi sa v Prešove pripojilo 1 117 ľudí za osem hodín

Počas prvých osem hodín od spustenia novej Wi-Fi zóny v centre Prešova zaznamenal poskytovateľ internetového pripojenia spoločnosť Slovanet 1 117 pripojení na bezplatný internet v centre Prešova.

7. jún 2011 o 9:00 SITA

Agentúre SITA to dnes potvrdila hovorkyňa prešovskej radnice Veronika Gazdová.

Mesto Prešov spolu so spoločnosťou Slovanet v piatok 3. júna spustili do užívania novú Wi-Fi zónu na bezplatné pripojenie na internet. Súčasne sa pri tejto príležitosti konala aj súťaž o čo najväčší počet pripojení na internet s mobilným zariadením. Ako uviedla Gazdová, rátal sa počet pripojení v čase od 10:00 do 18:00. Išlo o ustanovujúci rekord v tejto disciplíne, podobnú súťaž zatiaľ nikto na Slovensku nerobil.

K internetu sa dá v Prešove bezplatne pripojiť vo Wi-Fi zóne, ktorá siaha od Trojice, cez priestranstvo pred Mestským úradom, v Južnom parku, až po najbližšiu zastávku mestskej hromadnej dopravy. Prešovčania aj návštevníci mesta tak majú možnosť rýchlo a najmä bezplatne vybaviť si na internete čokoľvek priamo v centre mesta, pri posedení na lavičke alebo na niektorej z letných

„Prešov chce byť moderné európske mesto a k tomu nepochybne patrí dostupnosť internetu na miestach, kde je najviac ľudí,“ povedal počas spustenia Wi-Fi zóny prešovský viceprimátor René Pucher. „Hneď po spustení prešovskej Wi-Fi zóny sme zaznamenali prvé pripojenia k hotspotom a veríme, že naše pripojenie dobre poslúži každému, kto chce byť neustále online,“ informovala Andrea Lašová, vedúca marketingového oddelenia Slovanetu, ktorý zónu technicky zabezpečuje. Ľudia, ktorí sa do vytvorenia rekordu zapojili a ukázali úvodnú internetovú stránku free Wi-Fi zóny na svojom notebooku, tablete či telefóne obsluhujúcemu personálu na letných terasách vo vybraných podnikov v centre mesta, dostali malú pozornosť. Nová Wi-Fi zóna počas víkendu fungovala bez problému a tým sa dostáva do rutinnej prevádzky.