Planét vhodných pre život je oveľa viac

Obývateľná planéta zrejme nepotrebuje mesiac, aj ženy australopitekov utekali z domu a NASA sa rozlúčili sa s raketoplánom Endeavour. Čítajte Týždeň vo vede.

6. jún 2011 o 10:55 Tomáš Prokopčák

Čo sme si všimli?

Vraj to je problém súčasných mladých. Najmä muži sa nechcú odsťahovať od rodičov a žijú u nich až do svojej tridsiatky.

Ukazuje sa, že toto správanie nemusí byť vôbec nové. Archeologické nálezy zubov naznačujú, že v istom veku zo svojho domova už v minulosti odchádzali ženy, no muži ostávali doma. Dialo sa tak pred zhruba dvomi miliónmi rokov u australopitekov na juhu Afriky. +Čítajte viac na Nature

Mysleli sme si, že obývateľná planéta potrebuje mesiac, ktorý by stabilizoval jej rotáciu a klímu. Nemusí to byť pravda.

Znamenalo by to, že planét umožňujúcich život môže byť vo vesmíre podstatne viac, než hovorili niektoré hypotézy.

Nové modely astrofyzikov naznačujú, že podmienky na planétach bez mesiacov nemusia byť až také nepriaznivé. Dôvod je jednoduchý: aj na takýchto planétach by veľké zmeny trvali dlho - dosť dlho na to, aby so im prípadný život dokázal prispôsobiť. +Čítajte viac na Science

Mars je rekordér. Na svoju súčasnú veľkosť sa zrejme vyformoval len za tri milióny rokov, čo je podstatne rýchlejšie, ako si vedci dosiaľ mysleli.

To by mohlo vysvetľovať jeho relatívne drobné rozmery. Pravdepodobne sa červená planéta vyhla kolíziám s protoplanétami v čase formovania našej slnečnej sústavy. Mars tak akoby dodnes ostal embryom. +Čítajte viac na BBC

O čom sme písali?

Lúčili sme sa. Z poslednej vesmírnej cesty sa vrátil americký raketoplán Endeavour, ktorý poputuje do múzea v Kalifornskom vedeckom centre.

NASA má na pláne už iba jeden let svojho kozmického stroja - raketoplán Atlantis by mal odštartovať 8. júla. +Čítajte viac

Egyptológovia sa znovu vybrali do Veľkej pyramídy. Chcú zistiť, čo sa nachádza za záhadnými kamennými blokmi, ktoré uzatvárajú šachty vychádzajúce z kráľovninej komory.

Fanúšikovia konšpirácií, záhad a Dänikena iste nejaké vysvetlenia majú, my ostatní by sme sa so zisteniami medzinárodného tímu mali zoznámiť začiatkom budúceho roka.

Už teraz však vieme, že v čudnej miestnosti medzi dvomi „dverami" niekto nechal záhadné značky. +Čítajte viac

Štandardný model to má stále viac a viac nahnuté. Pravdepodobnosť, že v urýchľovači Tevatron naozaj uvideli dosiaľ neznámu časticu, zase o čosi vzrástla.

Ešte stále to nie je magická 5-sigma, ktorá v kvantovej fyzike znamená objav. No vedci nevyhodnotili všetky dáta z dektektoru CDF, takže k „objavu" by sme sa mohli dopracovať.

Dôležité tiež je, či sa „anomáliu" podarí uvidieť aj v iných detektoroch. +Čítajte viac

Premýšľali ste niekedy o budúcich generáciách superpočítačov? Možno treba zabudnúť na zložité stroje a pozrieť sa na niečo úplne iné - bunky.

Práve tie sú najúspešnejším výpočtovým systémom. Myšlienka urobiť zo živých organizmov nástroje počítania pritom vôbec nie je nová. +Čítajte viac

Týždeň vo vede je pravidelný prehľad toho najzaujímavejšieho zo sveta vedy.